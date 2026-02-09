Про це повідомляє угруповання військ "Схід".

Яка зараз ситуація у Мирнограді?

Військові розповіли, що тривають активні дії українських підрозділів в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Захисники запевнили, що ворог зазнає значних втрат.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 32 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах Софіївки, Родинського, Мирнограда, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новопідгородного, Новопавлівки, Іванівки, Філії та Дачного. Сили оборони стримують натиск, уже відбито 29 атак,

– йдеться у дописі.

В угрупованні військ "Схід" наголосили, що Сили оборони продовжують контролювати північну частину Покровська. Усі переміщення ворога своєчасно виявляються, завдається вогневе ураження по противнику.

У Мирнограді українські підрозділи контролюють північну частину міста.

"Противник посилює тиск на північну частину міста, у центрі Мирнограда тривають стрілецькі бої з ворогом", – запевнили військові.

Також захисники проводять пошуково-ударні ді, щоб не допустити подальшого просування загарбників. Окрім того, знищується бойова техніка, яку росіяни намагаються використати для підтримки своїх штурмових груп.

На Краматорському напрямку противник атакував у районі Ступочок. Складною залишається ситуація у районі населеного пункту Оріхово-Василівка. Сили оборони України стримують загарбників, артилерія та підрозділи БпЛА завдають вогневе ураження по скупченню окупантів та логістичних шляхах. Противник зазнає суттєвих втрат,

– зауважили в угрупованні військ "Схід".

