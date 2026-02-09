Про це повідомляє угруповання військ "Схід".
До теми Покровськ під загрозою: DeepState розповіли про можливе погіршення ситуації на Донеччині
Яка зараз ситуація у Мирнограді?
Військові розповіли, що тривають активні дії українських підрозділів в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Захисники запевнили, що ворог зазнає значних втрат.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 32 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах Софіївки, Родинського, Мирнограда, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новопідгородного, Новопавлівки, Іванівки, Філії та Дачного. Сили оборони стримують натиск, уже відбито 29 атак,
– йдеться у дописі.
В угрупованні військ "Схід" наголосили, що Сили оборони продовжують контролювати північну частину Покровська. Усі переміщення ворога своєчасно виявляються, завдається вогневе ураження по противнику.
У Мирнограді українські підрозділи контролюють північну частину міста.
"Противник посилює тиск на північну частину міста, у центрі Мирнограда тривають стрілецькі бої з ворогом", – запевнили військові.
Також захисники проводять пошуково-ударні ді, щоб не допустити подальшого просування загарбників. Окрім того, знищується бойова техніка, яку росіяни намагаються використати для підтримки своїх штурмових груп.
На Краматорському напрямку противник атакував у районі Ступочок. Складною залишається ситуація у районі населеного пункту Оріхово-Василівка. Сили оборони України стримують загарбників, артилерія та підрозділи БпЛА завдають вогневе ураження по скупченню окупантів та логістичних шляхах. Противник зазнає суттєвих втрат,
– зауважили в угрупованні військ "Схід".
Зверніть увагу! Редакція сайту 24 Каналу збирає на бус VW T5 для 160 окремої механізованої бригади. Підрозділи бригади ведуть бойові дії на важких напрямках – Покровському та Сумському. Хлопцям дуже потрібні надійні автівки. Ми пообіцяли допомогти. Серед усіх, хто задонатить 200 гривень і більше, розіграємо новий iPhone 16 256GB.
Що зараз відбувається на фронті в Донецькій області?
Українські захисники з 12-ї бригади спецпризначення "Азов" зачистили населений пункт Золотий Колодязь у Донецькій області. Під час операції вдалося взяти в полон 18 ворожих солдатів.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зауважив, що ворог зосереджує свої основні зусилля на трьох напрямках: Покровському, Очеретинському та Олександрівському. Також окупанти концентрують сили на Краматорському напрямку.
Військовий експерт Сергій Грабський в ефірі 24 Каналу пояснив, що наразі завданням російської армії є взяття під контроль траси, яка йде через Бахмут, Костянтинівку і Покровськ. Саме Костянтинівка, за словами Грабського, нині є критично важливою ланкою для окупантів.