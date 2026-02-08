Сталося це під час зачистки населеного пункту Золотий Колодязь. Про таке повідомили на сторінці 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Нацгвардії України.
Як азовці зачистили Золотий Колодязь?
Українські оборонці діяли в Донецькій області. Саме там проводилася операція із зачистки Золотого Колодязя від окупаційних військ.
У бригаді поінформували, що впродовж доби вдалося взяти в полон 18 російських солдатів. Подекуди покинуті напризволяще бійці армії країни-агресорки сиділи в "підвалах і норах" цього села на Добропільському напрямку.
Для остаточного знищення ворожих осередків опору бійці інтербату 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" взялися за повну зачистку. Лише за 24 години операції в полон потрапили 18 солдатів і офіцерів ЗС Росії.
Боєць з позивним "Беретта" разом із захопленими росіянами розповідають подробиці подій: дивіться відео "Азову"
Зауважимо, що не так давно азовці за допомогою FPV-дронів знищили два російські розвідувальні БпЛА Merlin-VR вартістю близько 600 тисяч доларів – одні з найдорожчих у армії країни-агресорки.
Останні новини з фронту Донецької області
Згідно з аналітиками ISW, росіяни активізують наступ у районі Костянтинівка-Дружківка, копіюючи тактику Покровська. Вони б'ють по дорогах і полюють на операторів українських дронів.
Повідомлялося також, що окупанти досягли часткового успіху біля села Никифорівка на Донеччині. Про це свідчать оновлені дані DeepState.
Водночас Зеленський зауважив, щоб захопити весь Донбас, Росії знадобиться мінімум 2 роки й 800 тисяч солдатів. На його думку, окупанти просто не витримають такого темпу війни.
Зі свого боку Олександр Сирський днями підкреслив, що Сили оборони України активно здійснюють наступальні дії.