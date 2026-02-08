Сталося це під час зачистки населеного пункту Золотий Колодязь. Про таке повідомили на сторінці 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Нацгвардії України.

Як азовці зачистили Золотий Колодязь?

Українські оборонці діяли в Донецькій області. Саме там проводилася операція із зачистки Золотого Колодязя від окупаційних військ.

У бригаді поінформували, що впродовж доби вдалося взяти в полон 18 російських солдатів. Подекуди покинуті напризволяще бійці армії країни-агресорки сиділи в "підвалах і норах" цього села на Добропільському напрямку.

Для остаточного знищення ворожих осередків опору бійці інтербату 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" взялися за повну зачистку. Лише за 24 години операції в полон потрапили 18 солдатів і офіцерів ЗС Росії.

Зауважимо, що не так давно азовці за допомогою FPV-дронів знищили два російські розвідувальні БпЛА Merlin-VR вартістю близько 600 тисяч доларів – одні з найдорожчих у армії країни-агресорки.

