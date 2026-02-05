Про майбутню тактику росіян повідомили в ISW.

Дивіться також Місто-привид: у мережі показали, який зараз має вигляд Костянтинівка після нищівних атак

Як Росія планує захопити Костянтинівку?

Російські війська, ймовірно, намагаються відтворити тактику, яку раніше успішно застосовували в Покровську та на сході Запорізької області.

На Покровському напрямку вони завдавали ударів по транспортній інфраструктурі та інших цілях у тилу України на відстані приблизно 25-100 кілометрів, включно з дорогами, залізницями та мостами, що підтримують роботу українських контрольно-пропускних пунктів.

Крім того, російські війська намагалися вражати операторів безпілотників, щоб послабити оборону України та створити прогалини в "стіні безпілотників".

Окупанти місяцями проводили кампанії по повітряному перериванню поля бою, щоб створити умови для посилених наступальних операцій на Покровському та Гуляйпільському напрямках, що зрештою дозволило Росії просуватися на цих територіях восени 2025 року.

Російські війська безпілотних систем вже сформували сім полків, 25 батальйонів, одну дивізію та три загони.

Яка зараз ситуація в Костянтинівці?