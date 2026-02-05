О будущей тактике россиян сообщили в ISW.
Как Россия планирует захватить Константиновку?
Российские войска, вероятно, пытаются воспроизвести тактику, которую ранее успешно применяли в Покровске и на востоке Запорожской области.
На Покровском направлении они наносили удары по транспортной инфраструктуре и других целях в тылу Украины на расстоянии примерно 25-100 километров, включая дороги, железные дороги и мосты, поддерживающие работу украинских контрольно-пропускных пунктов.
Кроме того, российские войска пытались поражать операторов беспилотников, чтобы ослабить оборону Украины и создать бреши в "стене беспилотников".
Оккупанты месяцами проводили кампании по воздушному прерыванию поля боя, чтобы создать условия для усиленных наступательных операций на Покровском и Гуляйпольском направлениях, что в конце концов позволило России продвигаться на этих территориях осенью 2025 года.
Российские войска беспилотных систем уже сформировали семь полков, 25 батальонов, одну дивизию и три отряда.
Какая сейчас ситуация в Константиновке?
Россияне пытаются захватить Константиновку, ведя интенсивные бои на юго-восточных окраинах города. Враг также стремится окружить украинские войска на Лиманском плацдарме.
На фронте в Украине, по состоянию на 15 января, продолжаются ожесточенные бои. В Константиновке, предварительно, россияне инфильтрировались в южной части города.
Украинские силы имели успех в районе Константиновка – Дружковка. Россияне используют ухудшение погодных условий для атак на разных участках фронта.