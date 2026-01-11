Институт изучения войны оценил ход боевых действий за последние сутки. По данным аналитиков, никаких продвижений россиян зафиксировано не было, передает 24 Канал.

Как изменилась линия фронта?

Украинские силы недавно имели успех в тактическом районе Константиновка – Дружковка.

Так, геолоцированные видео, опубликованные 10 января, показывают, как элементы 4-й мотострелковой бригады России наносят удары по Силам обороны на южных окраинах Константиновки, что свидетельствует о недавнем продвижении украинских войск в этом районе.

Геолоцированные видео, опубликованные 9 и 10 января, также показывают, как элементы 1442-го мотострелкового полка России бьют по украинским позициям к северо-западу от Ступочек (к востоку от Константиновки) и в восточной части Константиновки. Также на кадрах видно, как элементы 103-го мотострелкового полка наносят удары по украинским силам в северо-западной Плещеевке. Российские источники ранее заявляли о присутствии во всех этих районах оккупационных войск.

К слову, представитель одной из украинских бригад, действующей на Краматорском направлении, сообщил 10 января, что российские войска усиливают интенсивность атак в условиях ухудшения погоды, которая затрудняет работу украинских дронов.

Украинские войска продвинулись на Краматорском направлении / Фото ISW

Какова ситуация на других участках фронта?