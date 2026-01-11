Институт изучения войны оценил ход боевых действий за последние сутки. По данным аналитиков, никаких продвижений россиян зафиксировано не было, передает 24 Канал.
Как изменилась линия фронта?
Украинские силы недавно имели успех в тактическом районе Константиновка – Дружковка.
Так, геолоцированные видео, опубликованные 10 января, показывают, как элементы 4-й мотострелковой бригады России наносят удары по Силам обороны на южных окраинах Константиновки, что свидетельствует о недавнем продвижении украинских войск в этом районе.
Геолоцированные видео, опубликованные 9 и 10 января, также показывают, как элементы 1442-го мотострелкового полка России бьют по украинским позициям к северо-западу от Ступочек (к востоку от Константиновки) и в восточной части Константиновки. Также на кадрах видно, как элементы 103-го мотострелкового полка наносят удары по украинским силам в северо-западной Плещеевке. Российские источники ранее заявляли о присутствии во всех этих районах оккупационных войск.
К слову, представитель одной из украинских бригад, действующей на Краматорском направлении, сообщил 10 января, что российские войска усиливают интенсивность атак в условиях ухудшения погоды, которая затрудняет работу украинских дронов.
Украинские войска продвинулись на Краматорском направлении / Фото ISW
Какова ситуация на других участках фронта?
- Заместитель командира одной из украинских артиллерийских бригад, действующей на Покровском направлении, сообщил 10 января, что российские войска продолжают использовать плохие погодные условия для проникновения в населенные пункты к северу от Покровска малыми группами по 1 – 3 военнослужащих.
- По его словам, российские силы также пользуются непогодой для проведения механизированных и моторизованных штурмов с применением бронетехники, легковых автомобилей, вездеходов (ATV) и мотоциклов в попытках захватить Родинское и Белицкое и продолжить наступательные действия в направлении Доброполья (северо-западнее Покровска).
- Российские войска ежедневно применяют 20 – 30 управляемых авиационных бомб (КАБ) по украинским позициям на Покровском направлении с целью разрушения инфраструктуры и недопущения занятия украинскими военнослужащими эффективных оборонительных позиций.
- Представитель Сил обороны Юга Украины полковник Владислав Волошин сообщил 10 января, что оккупанты атакуют Гуляйполе всеми имеющимися средствами, в частности дронами, авиацией и артиллерией, и что в городе продолжаются уличные бои за каждое здание.
- Волошин отметил, что российские силы применяют инфильтрационные тактики в Гуляйполе с целью перерезания украинских наземных линий сообщения (GLOC).
- Гуляйполе остается "серой" зоной, где СОУ удерживают сектора и проводят зачистку, тогда как российские войска пробуют расширить свое влияние.