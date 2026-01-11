Інститут вивчення війни оцінив перебіг бойових дій за останню добу. За даними аналітиків, жодних просувань росіян зафіксовано не було, передає 24 Канал.
Дивіться також Росія може втратити єдину перевагу на фронті, – аналітик сказав, які ілюзії керують Путіним
Як змінилася лінія фронту?
Українські сили нещодавно мали успіх в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка.
Так, геолоковані відео, опубліковані 10 січня, показують, як елементи 4-ї мотострілецької бригади Росії завдають ударів по Силах оборони на південних околицях Костянтинівки, що свідчить про нещодавнє просування українських військ у цьому районі.
Геолоковані відео, опубліковані 9 і 10 січня, також показують, як елементи 1442-го мотострілецького полку Росії б'ють по українських позиціях на північний захід від Ступочок (на схід від Костянтинівки) та у східній частині Костянтинівки. Також на кадрах видно, як елементи 103-го мотострілецького полку завдають ударів по українських силах у північно-західній Плещіївці. Російські джерела раніше заявляли про присутність в усіх цих районах окупаційних військ.
До слова, речник однієї з українських бригад, що діє на Краматорському напрямку, повідомив 10 січня, що російські війська посилюють інтенсивність атак за умов погіршення погоди, яка ускладнює роботу українських дронів.
Українські війська просунулися на Краматорському напрямку / Фото ISW
Яка ситуація на інших ділянках фронту?
- Заступник командира однієї з українських артилерійських бригад, що діє на Покровському напрямку, повідомив 10 січня, що російські війська продовжують використовувати погані погодні умови для проникнення в населені пункти на північ від Покровська малими групами по 1 – 3 військовослужбовці.
- За його словами, російські сили також користуються негодою для проведення механізованих і моторизованих штурмів із застосуванням бронетехніки, легкових автомобілів, всюдиходів (ATV) та мотоциклів у спробах захопити Родинське й Білицьке та продовжити наступальні дії в напрямку Добропілля (на північний захід від Покровська).
- Російські війська щодня застосовують 20 – 30 керованих авіаційних бомб (КАБ) по українських позиціях на Покровському напрямку з метою руйнування інфраструктури та недопущення зайняття українськими військовослужбовцями ефективних оборонних позицій.
- Речник Сил оборони Півдня України полковник Владислав Волошин повідомив 10 січня, що окупанти атакують Гуляйполе всіма наявними засобами, зокрема дронами, авіацією та артилерією, і що в місті тривають вуличні бої за кожну будівлю.
- Волошин зазначив, що російські сили застосовують інфільтраційні тактики в Гуляйполі з метою перерізання українських наземних ліній сполучення (GLOC).
- Гуляйполе залишається "сірою" зоною, де СОУ утримують сектори й проводять зачистку, тоді як російські війська пробують розширити свій вплив.