Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал военный аналитик Ян Матвеев, подчеркнув, что Путин и в дальнейшем будет гнать российскую армию вперед несмотря на все объективные факторы. Однако он считает, что планы Кремля рано или поздно потерпят поражение.

Почему российская армия имеет плохие перспективы?

Матвеев отметил, если взглянуть на весь ход войны в 2025 году, складывается впечатление, что у российской армии не получится дожать, потому что если бы так было возможно, то она бы уже дожала украинское войско.

В то же время некоторые факторы демонстрируют достаточно плохие перспективы для российской армии. Несмотря на то, что Россия имеет много личного состава, продолжает много набирать людей для своей армии, она и несет большие потери,

– подчеркнул он.

Большую роль в этом смысле, по его словам, играют дроны, ведь в 2025 году в 2 или в 2,5 раза выросли потери российской пехоты от украинских беспилотников.

"Если предположить, что в 2026 году они также будут расти, то украинская армия выйдет на стабильное поражение российской пехоты в большем количестве, чем поступает новобранцев на фронт. Это означает, что российская армия начнет уменьшаться", – отметил военный аналитик.

Обратите внимание! Экс-полковник британских Сухопутных сил Гэмиш де Бреттон-Гордон считает, что из-за больших потерь у россиян вскоре иссякнет ресурс заключенных и представителей нацменьшинств, которых она посылает на фронт. Когда молодые люди из российской элиты "все чаще будут отправляться на передовую", по его мнению, олигархи начнут "серьезно ставить вопрос о целесообразности этой войны".

Российская армия уже не смогла дальше наращивать численность с конца осени – начала зимы 2025-го. И количество группировки, как заметил он, оставалось стабильным в районе 700 тысяч человек.

"Если российское войско начнет еще уменьшаться, то тогда Россия может потерять единственное преимущество на фронте, которым она пользуется все эти годы. Это преимущество в численности, когда можно послать толпу пехоты в бой даже путем разбивки ее на малые пехотные группы по 2 – 3 человека", – объяснил Матвеев.

На что Путин делает ставку в войне?

Потому что 2025 год, несмотря на то, что стал годом активного применения малых пехотных групп и тактики инфильтрации, принес, по его мнению, российской армии наибольшие потери за все время с начала полномасштабного вторжения.

Используя такую тактику, не удастся, по словам военного аналитика, сохранить войско – все равно будет гибнуть очень много солдат. И в определенный момент преимущество, которое имела Россия, станет недоступным. Ведь если продолжать атаковать, солдаты совсем закончатся.

В то же время Владимир Путин делает ставку на то, что украинская армия вот-вот развалится, но это не так, с точки зрения развития производства собственного оружия в Украине, мощных ударов по российским инфраструктурным объектам и действий на фронте, в частности в Купянске,

– отметил Ян Матвеев.

Поэтому Путин, как отметил военный аналитик, делает именно ошибочный вывод, что надо давить дальше, все больше раздражая Дональда Трампа, не желая заключать мирное соглашение. Однако расчет главы Кремля основывается только на его представлениях, а не на объективной реальности.

