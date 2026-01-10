Об этом говорится в материале британского издания The Telegraph со ссылкой на источники, близкие к администрации Трампа. Детали передает 24 Канал.
Как Трамп относится к Путину?
По словам собеседников издания, Трамп применяет классическую тактику "кнута и пряника". Однако "пряники для Путина уже закончились". Американский лидер устал от российской стратегии "два шага вперед – один назад" в переговорах, которую считает изнурительной и бесконечной игрой с целью затягивания времени.
Ранее Трамп неоднократно высказывался о Путине положительно и даже возлагал вину за войну на Украину. Однако сейчас позиция Белого дома заметно сближается с европейской: Путин ведет переговоры без реального желания завершить конфликт.
Одним из ключевых сигналов для Кремля стал недавний захват американскими силами российского нефтяного танкера, нарушившего санкции;
Особенно повлияла на администрацию Трампа также эскалация со стороны России накануне встречи Зеленского с Трампом в Мар-а-Лаго в конце 2025 года – массированная атака баллистическими ракетами и дронами по Киеву. Британский чиновник отметил, что после этого Вашингтон стал ближе к европейскому видению конфликта, чем когда-либо прежде: постоянная жестокость, коварство и затягивание переговоров Путиным уже не проходят незамеченными.
Эксперты считают, что это может стать поворотным моментом в политике Трампа в отношении России – от попыток "дружественного" давления к значительно более жестким мерам.
К слову, опрос, обнародованный президентом Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борисом Пинкусом, демонстрирует, что 73% американцев считают Владимира Путина самой большой угрозой для Соединенных Штатов.
Как Путин испытывает терпение Трампа?
Заметим, что об этом ранее писало также издание Politico. Сообщалось, что Кремль намеренно замедляет ход переговоров о мире и делает все возможное, чтобы сорвать подписание любой договоренности. А поведение российского лидера начало все больше и больше раздражать Дональда Трампа.
Эксперты убеждены и в том, что затягивание конфликта играет на руку Москве, ведь оно высасывает силы из Европы, разрушает единство между трансатлантическими партнерами и отвлекает Запад от других мировых вызовов.
Недавно же сам Дональд Трамп выразил недовольство Путиным во время общения с журналистами, подчеркнув, что тот ответственен за гибель огромного количества людей.