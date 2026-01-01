Общественный деятель, президент Республиканского клуба Рональда Рейгана Борис Пинкус рассказал 24 Каналу, что результаты показывают реальное положение дел. Судя по ним, понятно, что политику Трампа не поддерживают.

Смотрите также Потери России в Украине сейчас самые большие с 2022 года: как это связано с мирным планом Трампа

Какое отношение американцев к Трампу?

В декабре 2024 года Республиканская партия во главе с Трампом преобладала демократов на 2%. Сегодня – в декабре 2025-го – республиканцы проигрывают на 20 пунктов. Стоит отметить, что опросы касались исключительно Украины. Недовольство избирателей очевидно.

А дальше еще больше. Были вопросы о том, настолько Трамп положительно настроен к России. Опросы показали, что 48% людей думают, что он хорошо относится к России, а к Украине лишь на 3%. То есть на 45% симпатии к России превышают,

– добавил Борис Пинкус.

Также был вопрос об отношении американцев к конкретным личностям. Например, к Зеленскому уровень приверженности вырос на 12%, чем это было в 2024 году. А к Трампу упал на 14%. Что касается Путина, то 73% опрошенных считают его главным врагом для Америки.

К тому же можно вспомнить реакцию Трампа на якобы атаку по резиденции Путина. Он стал на сторону россиян, тогда как американские генералы выступили с критикой и призвали не верить Кремлю.

Обратите внимание! Россияне заявили, что 29 декабря Украина якобы атаковала Новоградскую область, где расположена резиденция Путина. Кремль сразу пригрозил ответом и изменением переговорной позиции. Владимир Зеленский назвал это фейком, к тому же количество дронов, их маршрут не соответствуют тому, о чем говорит Россия.

"Я имею информацию, что Конгресс готовит кое-что для Трампа. Говорится об отчете, который базируется на опросах людей о том, готовы ли они голосовать за республиканцев на следующих выборах. Почти во всех штатах республиканцы проигрывают, поэтому демократы уже празднуют победу", – подчеркнул президент Республиканского клуба Рональда Рейгана.

Все это удары по имиджу Трампа. А именно политическое наследие является наиболее болезненным местом для американского президента. Он мечтает, чтобы ему установили памятники, называли центры. Для него очень важно войти в историю. Но надо подчеркнуть, что реакция народа, результаты опросов не позволят Трампу вступить в игру с Путиным.

Последние заявления Трампа о войне