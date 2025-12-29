О таком глава Белого дома заявил в ответ на вопрос журналистки. Подробности передает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Как Трамп отреагировал на заявления об "атаке резиденции президента России?

Американский лидер сказал, что пока не знает подробностей ситуации.

Я только что об этом услышал, но подробно не в курсе. Это было бы очень обидно,

– отметил Трамп.

В то же время он рассказал прессе, что во время их утреннего разговора с Путиным последний сообщил, что на него якобы совершили нападение.

Дональд Трамп в контексте этого случая напомнил, что именно он в свое время остановил запуск "Томагавков".

Одно дело – вести наступательные действия, совсем другое – атаковать его личный дом. Сейчас точно не время для подобных шагов,

– высказался глава Белого дома.

Отметим, что на уточняющий вопрос журналиста о том, что возможно атаки не было, Трамп уверенно сослался на слова Владимира Путина, который убеждал его в ударе на его резиденцию.

Какая предыстория?