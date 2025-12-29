Про таке очільник Білого дому заявив у відповідь на запитання журналістки. Подробиці передає 24 Канал із посиланням на Clash Report.
До теми Росія хоче вдарити по будівлях уряду в Києві, – Зеленський про "атаку на резиденцію Путіна"
Як Трамп відреагував на заяви про "атаку резиденції президента Росії?
Американський лідер сказав, що наразі не знає подробиць ситуації.
Я щойно про це почув, але детально не в курсі. Це було б дуже прикро,
– зауважив Трамп.
Водночас він розповів пресі, що під час їхньої ранкової розмови з Путіним останній повідомив, що на нього нібито здійснили напад.
Дональд Трамп в контексті цього випадку нагадав, що саме він свого часу зупинив запуск "Томагавків".
Одне діло – вести наступальні дії, зовсім інше – атакувати його особистий дім. Зараз точно не час для подібних кроків,
– висловився очільник Білого дому.
Зазначимо, що на уточнювальне запитання журналіста про те, що можливо атаки не було, Трамп впевнено послався на слова Володимира Путіна, який переконував його в ударі на його резиденцію.
Яка передісторія?
Глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Україна нібито здійснила атаку на резиденцію главу Кремля у ніч на 29 грудня. За його твердженням, російська сторона вже готує заходи у відповідь.
Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом США повідомив, що Росія готова й надалі співпрацювати зі Сполученими Штатами задля встановлення миру, однак Кремль перегляне свою переговорну позицію.
Зі свого боку Володимир Зеленський заявив, що Росія навмисно поширює фальшиву інформацію, а також, ймовірно, готує нові удари по Києву.