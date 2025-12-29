Про таке очільник Білого дому заявив у відповідь на запитання журналістки. Подробиці передає 24 Канал із посиланням на Clash Report.

Як Трамп відреагував на заяви про "атаку резиденції президента Росії?

Американський лідер сказав, що наразі не знає подробиць ситуації.

Я щойно про це почув, але детально не в курсі. Це було б дуже прикро,

– зауважив Трамп.

Водночас він розповів пресі, що під час їхньої ранкової розмови з Путіним останній повідомив, що на нього нібито здійснили напад.

Дональд Трамп в контексті цього випадку нагадав, що саме він свого часу зупинив запуск "Томагавків".

Одне діло – вести наступальні дії, зовсім інше – атакувати його особистий дім. Зараз точно не час для подібних кроків,

– висловився очільник Білого дому.

Зазначимо, що на уточнювальне запитання журналіста про те, що можливо атаки не було, Трамп впевнено послався на слова Володимира Путіна, який переконував його в ударі на його резиденцію.

Яка передісторія?