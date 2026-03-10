Про це розповів 24 Каналу політолог Ігор Рейтерович, наголосивши, що саме зараз заважає проведенню нового раунду переговорів. Також спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що мирні переговори тривають, а найближчими тижнями очікується додатковий прогрес щодо перемовного треку.

Яка ймовірність проведення наступного раунду перемовин?

Рейтерович зазначив, що наступний раунд переговорів вже б відбувся, якби не війна на Близькому Сході. Проте з іншого боку пройшли два великих обміни військовополоненими, що є абсолютним пріоритетом для України.

Перемовини мають відбутися, оскільки Росія, як і Україна завжди була в них зацікавлена з відомих нам всім причин, але зараз Москва зацікавлена як ніколи. Тому що росіяни хочуть використати ці перемовини як додатковий майданчик, щоб поговорити з американцями про Іран,

– пояснив політолог.

Однак все впирається, на його думку, у Сполучені Штати Америки, адже якщо Дональд Трамп вирішить, що є сенс, і, наприклад, Стів Віткофф і Джаред Кушнер зможуть взяти участь в цих перемовинах, то вони будуть.

Зверніть увагу! Тристороння зустріч делегації України, США та Росії відбулась 17 – 18 лютого у Женеві. Їхнім результатом стали обміни полоненими, які відбулись 5 і 6 березня. Під час першого етапу додому повернулись 200 українських військових, і на наступний день – 300 українських військовополонених.

"Зараз ймовірність переговорів вища, тому що Віткофф і Кушнер мали летіти в Ізраїль, тому що між США та Ізраїлем виникло певне загострення. Однак вони скасували свій візит. Можливо, вони змогли поговорити, з'ясувати всі нюанси і дійти порозуміння щодо спільної позиції", – припустив він.

Тому, якщо Віткофф та Кушнер звільняться, тоді перемовини будуть проведені, адже Трамп не збирається відмовлятися від цієї ідеї. Навпаки, історія з російсько-українською війною може стати для нього ледь не радісною.

Якщо у Трампа не вийде з Іраном, тоді йому буде потрібна якась інша перемога. І якраз завершення російсько-української війни може стати абсолютним пріоритетом для нього,

– підкреслив Ігор Рейтерович.

Для цього потрібно, на думку політолога, щоб перемовини продовжувалися, або хоча б була імітація процесу. Тому, імовірно, переговори найближчим часом відбудуться.

Що відбувається у тристоронньому переговорному треку?