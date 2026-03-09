Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко озвучив 24 Каналу, що події на Близькому Сході не впливають на мирні переговори. Він припустив, як далі розвиватиметься ситуація.

Дивіться також У медіа писали, що мирні переговори відбудуться вже цього тижня: що сказали в ОП

"Думаю, якщо переговорний процес зупинився, то не через Близький Схід. Лишаються нерозв’язаними деякі політичні питання. Особливо це стосується Донецької області", – сказав він.

Цікаво, що політолог Вадим Денисенко вважає, що Україна на порозі можливого переформатування переговорного процесу. Адже зараз переговори в форматі Україна – Росія – США фактично зайшли в глухий кут. Однак, за його словами, певний прогрес все-таки є.

Як розвиватимуться переговори далі?

Ігор Чаленко зазначив, що є питання, чи домовляться щодо зустрічі на рівні Трамп – Зеленський – Путін. Невідомо, чи буде потім пауза в перемовному треці.

Зараз спостерігається робота щодо необхідності залучення представників ЄС як повноцінної сторони у межах переговорів. Ймовірно, цю тему обговорювали канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент США Дональд Трамп під час зустрічі у Білому домі. Однак Москва виступає проти цього.

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявляв, що найближчими тижнями очікується додатковий прогрес щодо закінчення війни в Україні. Це спроба надати хоча б невеликого поштовху для майбутніх перемовин.

Карти у нас точно є. Вони десь навіть посилились попри заяви американського президента. Тому я думаю, що ці перемовини принаймні тактично і з військовою складовою можуть мати успіх. Якщо ще додатково у нас буде продовження гуманітарного треку – це плюс,

– вважає політолог.

Мирні переговори: останні новини