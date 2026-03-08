Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело, наближене до української делегації.
Де та коли відбудуться переговори?
Наразі сторони визначаються з місцем проведення зустрічі. Переговори планували провести 5 березня в Абу-Дабі, однак через ескалацію в Ірані їх перенесли.
Серед можливих альтернатив розглядають Женеву або Стамбул.
Зауважте! Політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун в етері 24 Каналу пояснив, що після обміну полоненими ситуація виглядає так, що є позитивні просування в переговорному процесі й Росія може виграти додатковий час, аби продовжувати тиснути на фронті. Українській стороні, за словами політолога, важливо бути присутньою на переговорах, адже наша держава зацікавлена у поверненні полонених.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявляв, що наступна зустріч у форматі Україна – США – Росія планувалась у проміжку з 5 по 9 березня. Через ситуацію на Близькому Сході українська сторона говорила з американською про можливу зміну місця проведення і відтермінування переговорів.
Чи є прогрес у переговорному процесі?
Керівник ОП Кирило Буданов заявив, що перемовники у військовій підгрупі досягли максимального прогресу в питанні контролю за припиненням вогню. Водночас Україна та Росія мають полярні позиції щодо територіального питання, й компроміс ще не знайдено.
Буданов також повідомив, що Росія готова прийняти американські гарантії безпеки для України. За його словами, російська делегація визнала, що Москва буде змушена це прийняти.
Нещодавно Україна та Росія провели масштабний обмін полоненими, про який домовились у Женеві під час переговорів у тристоронньому форматі. Загалом з ворожого полону повернулися 500 українських військових.