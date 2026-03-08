Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело, наближене до української делегації.

Де та коли відбудуться переговори?

Наразі сторони визначаються з місцем проведення зустрічі. Переговори планували провести 5 березня в Абу-Дабі, однак через ескалацію в Ірані їх перенесли.

Серед можливих альтернатив розглядають Женеву або Стамбул.

Зауважте! Політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун в етері 24 Каналу пояснив, що після обміну полоненими ситуація виглядає так, що є позитивні просування в переговорному процесі й Росія може виграти додатковий час, аби продовжувати тиснути на фронті. Українській стороні, за словами політолога, важливо бути присутньою на переговорах, адже наша держава зацікавлена у поверненні полонених.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявляв, що наступна зустріч у форматі Україна – США – Росія планувалась у проміжку з 5 по 9 березня. Через ситуацію на Близькому Сході українська сторона говорила з американською про можливу зміну місця проведення і відтермінування переговорів.

Чи є прогрес у переговорному процесі?