Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник, приближенный к украинской делегации.
Где и когда состоятся переговоры?
Сейчас стороны определяются с местом проведения встречи. Переговоры планировали провести 5 марта в Абу-Даби, однако из-за эскалации в Иране их перенесли.
Среди возможных альтернатив рассматривают Женеву или Стамбул.
Обратите внимание! Политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун в эфире 24 Канала объяснил, что после обмена пленными ситуация выглядит так, что есть положительные продвижения в переговорном процессе и Россия может выиграть дополнительное время, чтобы продолжать давить на фронте. Украинской стороне, по словам политолога, важно присутствовать на переговорах, ведь наше государство заинтересовано в возвращении пленных.
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял, что следующая встреча в формате Украина – США – Россия планировалась в промежутке с 5 по 9 марта. Из-за ситуации на Ближнем Востоке украинская сторона говорила с американской о возможном изменении места проведения и отсрочке переговоров.
Есть ли прогресс в переговорном процессе?
Руководитель ОП Кирилл Буданов заявил, что переговорщики в военной подгруппе достигли максимального прогресса в вопросе контроля за прекращением огня. В то же время Украина и Россия имеют полярные позиции по территориальному вопросу, и компромисс еще не найден.
Буданов также сообщил, что Россия готова принять американские гарантии безопасности для Украины. По его словам, российская делегация признала, что Москва будет вынуждена это принять.
Недавно Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, о котором договорились в Женеве во время переговоров в трехстороннем формате. Всего из вражеского плена вернулись 500 украинских военных.