Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник, приближенный к украинской делегации.

Где и когда состоятся переговоры?

Сейчас стороны определяются с местом проведения встречи. Переговоры планировали провести 5 марта в Абу-Даби, однако из-за эскалации в Иране их перенесли.

Среди возможных альтернатив рассматривают Женеву или Стамбул.

Обратите внимание! Политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун в эфире 24 Канала объяснил, что после обмена пленными ситуация выглядит так, что есть положительные продвижения в переговорном процессе и Россия может выиграть дополнительное время, чтобы продолжать давить на фронте. Украинской стороне, по словам политолога, важно присутствовать на переговорах, ведь наше государство заинтересовано в возвращении пленных.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял, что следующая встреча в формате Украина – США – Россия планировалась в промежутке с 5 по 9 марта. Из-за ситуации на Ближнем Востоке украинская сторона говорила с американской о возможном изменении места проведения и отсрочке переговоров.

Есть ли прогресс в переговорном процессе?