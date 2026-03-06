Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун, добавив, что сейчас нет никаких признаков того, что Россия готова к новой встрече.
Сейчас ситуация вокруг Ирана выглядит так, что несмотря на заявления Трампа об успехах военной операции и опережение запланированного (на 4 недели) графика ее проведения, Тегеран не демонстрирует желания менять политический режим, как того хотят США.
Политолог отметил, что Иран не хочет разрушать систему, которую выстраивал десятилетиями. По его словам, Иран – не Россия в системе власти, там все-таки есть институты, которые работают, несмотря на то, кто верховный лидер.
Заметьте! Политолог Владимир Фесенко прогнозирует, что из-за ситуации на Ближнем Востоке, где США и Израиль продолжают военную операцию для свержения иранского режима, может измениться площадка для переговоров между Украиной и Россией. Если раньше это были ОАЭ, то в дальнейшем (если боевые действия в Иране затянутся) встречи могут перенести в одну из европейских стран или же поставить их на паузу.
5 – 6 марта состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. О нем удалось договориться во время предварительных переговоров.
Во многом россияне шли на этот шаг с обменом для того, чтобы продемонстрировать, что они конструктивная сторона в переговорном процессе и что определенный прогресс есть. Это делается для того, чтобы не заставлять Трампа быть более радикальным,
– считает политолог.
По мнению партнера коммуникационного агентства Good Politics, российская сторона не хочет заставлять лидера США чувствовать, что в переговорном треке нет никаких сдвигов и поэтому ему нужно переходить к более жесткому формату поведения, ультиматумов в сторону Путина.
Политолог объяснил, что после обмена пленными сейчас ситуация выглядит так, что есть положительные продвижения в переговорном процессе и Россия может выиграть дополнительное время, чтобы продолжать давить на фронте. Украинской стороне, как подчеркнул Джигун, важно присутствовать на переговорах, ведь наше государство заинтересовано в возвращении своих граждан из плена.
Подытоживая, политолог высказал мнение, что вряд ли в ближайшее время Соединенные Штаты будут активно приобщаться к российско-украинским переговорам, хотя для Украины трехсторонний формат был бы очень важным, если бы удалось его реализовать на днях.
Какие заявления звучат от сторон по мирным переговорам?
Спецпосланник американского президента Уиткофф прокомментировал обмен пленными, который состоялся между Украиной и Россией на днях, отметив то, что его удалось достичь путем детальных и долгих разговоров по указанию Трампа. Он также высказался о том, что скоро следует ожидать дополнительного прогресса в рамках переговоров.
Президент США заявил, что несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке переговоры для завершения российско-украинской войны будут продолжаться. Он призвал Зеленского "взяться за дело", и подчеркнул, что украинский лидер должен подписать мирное соглашение. Трамп также заверил, что Путин якобы к такому шагу уже готов.
Зеленский объяснил, что трехсторонняя встреча была запланирована в период 5 – 9 марта в Абу-Даби. Из-за событий в Иране и как следствие распространения обстрелов на ОАЭ, где должны были пройти переговоры, Киев обсудил с Вашингтоном возможность изменить место встречи и дату.
Представитель Кремля Песков озвучил, что в России пока нет никакой ясности относительно сроков проведения следующего раунда переговоров и места встречи.