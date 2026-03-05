Среди наших защитников, которые вернулись в Украину, есть те, что находились в плену с 2022 года. 24 Канал публикует фото и видео со встречи освобожденных украинских военнослужащих с родными и близкими.

К теме Мечтали о родных и Украине: первые кадры украинских защитников, которые вернулись из плена

Что известно об обмене 5 марта?

Обмен пленными 5 марта состоялся благодаря договоренностям, которые были достигнуты на переговорах в Женеве. Большинство тех украинских военнослужащих, которые вернулись домой, находились в российском плену с 2024 года.

Обратите внимание! По статистике, среди освобожденных из плена защитников, самому молодому – около 20 лет, самому старшему – примерно 60 лет.

Один из них муж – Кристины. Женщина ждала любимого из плена почти 23 месяца.

Кристина рассказала о муже, вернувшемся из плена: смотрите видео

У меня столько эмоций. Он – лучший, я очень рада, что он вернулся, это – самое главное,

– взволнованно говорит Кристина.



Встреча Кристины с мужем / Фото 24 Канал

Как и Кристина, своих мужей, сыновей, братьев, родных и друзей ожидали еще много людей. Среди тех, кто сегодня собрался на встречу наших защитников, есть и те, кто ожидает своих родных, пропавших без вести. Хотя и не подтверждено, что они находятся в плену, однако люди надеются, что может случиться чудо и их обменяют без подтверждения.

На встрече пленных было много людей с плакатами пропавших без вести / Фото 24 Канала

В частности родственники ожидают возвращения без вести пропавших в Курской области. Ситуацию относительно этого объяснил представитель Координационного штаба Петр Яценко.

Все наши защитники, независимо, где они были схвачены врагом, имеют право на возвращение. Переговоры продолжаются. На этом этапе обмена среди украинских защитников преимущественно те, что защищали нашу страну на Востоке и Юге. Но мы хотим забрать всех наших, у нас есть для этого достаточный обменный фонд, –

подчеркнул Яценко.

Всего состоялся 71 обмен, согласно договоренностям, которые были достигнуты переговорными группами Координационного штаба. Есть еще политические договоренности, отметил Яценко, и они считаются отдельно.

