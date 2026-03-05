Первые кадры обмена пленными публикуют Владимир Зеленский, глава МВД Игорь Клименко, руководитель ОП Кирилл Буданов, омбудсмен Дмитрий Лубинец и другие, сообщает 24 Канал.

Кто вернулся из вражеской неволи?

Об обмене пленными было договорено на переговорах в Женеве. Из российской неволи удалось освободить военнослужащих ВСУ, в частности представителей:

Военно-Морских Сил;

Сухопутных войск;

Территориальной обороны;

Сил Беспилотных Систем;

Десантно-штурмовых войск;

Воздушных сил.

Также в Украину смогли вернуть военнослужащих Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

Украинцы возвращаются из плена / Фото: Владимир Зеленский

Известно также, что среди освобожденных есть защитники Мариуполя, которые пробыли в плену почти 4 года.

Из плена удалось вернуть 200 военных / Фото: Владимир Зеленский

Освобожденные военнослужащие защищали страну на Донецком, Луганском, Харьковском и Запорожском направлениях.

По словам Координационного штаба, кроме солдат и сержантов удалось также освободить и офицеров.

Обмен пленными состоялся 5 марта: смотрите видео

По возвращении домой освобожденные из плена будут проходить полный медицинский осмотр, получать помощь по физической и психологической реабилитации и все предусмотренные государством выплаты.

Из плена вернулись военнослужащие Национальной гвардии / Фото: Александр Пивненко

Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что самому старшему освобожденному из плена – 59 лет, самому молодому – 27 лет. Сейчас многие освобожденные находятся в сложном психологическом состоянии.

Из плена вернулись 17 пограничников / Фото: ГПСУ

Защитник звонит родным после возвращения: смотрите видео

