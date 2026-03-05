Первые кадры обмена пленными публикуют Владимир Зеленский, глава МВД Игорь Клименко, руководитель ОП Кирилл Буданов, омбудсмен Дмитрий Лубинец и другие, сообщает 24 Канал.
Кто вернулся из вражеской неволи?
Об обмене пленными было договорено на переговорах в Женеве. Из российской неволи удалось освободить военнослужащих ВСУ, в частности представителей:
- Военно-Морских Сил;
- Сухопутных войск;
- Территориальной обороны;
- Сил Беспилотных Систем;
- Десантно-штурмовых войск;
- Воздушных сил.
Также в Украину смогли вернуть военнослужащих Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.
Украинцы возвращаются из плена / Фото: Владимир Зеленский
Известно также, что среди освобожденных есть защитники Мариуполя, которые пробыли в плену почти 4 года.
Из плена удалось вернуть 200 военных / Фото: Владимир Зеленский
Освобожденные военнослужащие защищали страну на Донецком, Луганском, Харьковском и Запорожском направлениях.
По словам Координационного штаба, кроме солдат и сержантов удалось также освободить и офицеров.
Обмен пленными состоялся 5 марта: смотрите видео
По возвращении домой освобожденные из плена будут проходить полный медицинский осмотр, получать помощь по физической и психологической реабилитации и все предусмотренные государством выплаты.
Из плена вернулись военнослужащие Национальной гвардии / Фото: Александр Пивненко
Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что самому старшему освобожденному из плена – 59 лет, самому молодому – 27 лет. Сейчас многие освобожденные находятся в сложном психологическом состоянии.
Из плена вернулись 17 пограничников / Фото: ГПСУ
Защитник звонит родным после возвращения: смотрите видео
Когда продолжится обмен?
В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что 6 марта состоится второй этап обмена. По предварительной информации, он может быть еще более масштабным и позволит вернуть домой большее количество украинских военных.
Как отмечает российская сторона, следующий обмен может состояться по формуле 300 на 300.
Прошлый обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 5 февраля. Тогда на родину удалось вернуть 157 украинцев, среди которых были как военные, так и гражданские.