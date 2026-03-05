Перші кадри обміну полоненими публікують Володимир Зеленський, очільник МВС Ігор Клименко, керівник ОП Кирило Буданов, омбудсмен Дмитро Лубінець та інші, повідомляє 24 Канал.
Читайте також З російського полону повернули 200 українців
Хто повернувся з ворожої неволі?
Про обмін полоненими було домовлено на перемовинах у Женеві. З російської неволі вдалося визволити військовослужбовців ЗСУ, зокрема представників:
- Військово-Морських Сил;
- Сухопутних військ;
- Територіальної оборони;
- Сил Безпілотних Систем;
- Десантно-штурмових військ;
- Повітряних сил.
Також в Україну змогли повернути військовослужбовців Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.
Українці повертаються з полону / Фото: Володимир Зеленський
Відомо також, що серед визволених є захисники Маріуполя, які пробули в полоні майже 4 роки.
З полону вдалося повернути 200 військових / Фото: Володимир Зеленський
Звільнені військовослужбовці захищали країну на Донецькому, Луганському, Харківському та Запорізькому напрямках.
За словами Координаційного штабу, окрім солдатів та сержантів вдалося також визволити й офіцерів.
Обмін полоненими відбувся 5 березня: дивіться відео
Після повернення додому звільнені з полону проходитимуть повний медичний огляд, отримуватимуть допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та усі передбачені державою виплати.
З полону повернулися військовослужбовці Національної гвардії / Фото: Олександр Півненко
Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що найстаршому звільненому з полону – 59 років, наймолодшому – 27 років. Наразі багато звільнених перебувають у складному психологічному стані.
З полону повернулися 17 прикордонників / Фото: ДПСУ
Захисник телефонує рідним після повернення: дивіться відео
Коли продовжиться обмін?
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що 6 березня відбудеться другий етап обміну. За попередньою інформацією, він може бути іще масштабнішим й дозволить повернути додому більшу кількість українських військових.
Як зазначає російська сторона, наступний обмін може відбутись за формулою 300 на 300.
Минулий обмін полоненими між Україною та Росією відбувся 5 лютого. Тоді на батьківщину вдалося повернути 157 українців, серед яких були як військові, так і цивільні.