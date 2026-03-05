Перші кадри обміну полоненими публікують Володимир Зеленський, очільник МВС Ігор Клименко, керівник ОП Кирило Буданов, омбудсмен Дмитро Лубінець та інші, повідомляє 24 Канал.

Читайте також З російського полону повернули 200 українців

Хто повернувся з ворожої неволі?

Про обмін полоненими було домовлено на перемовинах у Женеві. З російської неволі вдалося визволити військовослужбовців ЗСУ, зокрема представників:

Військово-Морських Сил;

Сухопутних військ;

Територіальної оборони;

Сил Безпілотних Систем;

Десантно-штурмових військ;

Повітряних сил.

Також в Україну змогли повернути військовослужбовців Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

Українці повертаються з полону / Фото: Володимир Зеленський

Відомо також, що серед визволених є захисники Маріуполя, які пробули в полоні майже 4 роки.

З полону вдалося повернути 200 військових / Фото: Володимир Зеленський

Звільнені військовослужбовці захищали країну на Донецькому, Луганському, Харківському та Запорізькому напрямках.

За словами Координаційного штабу, окрім солдатів та сержантів вдалося також визволити й офіцерів.

Обмін полоненими відбувся 5 березня: дивіться відео

Після повернення додому звільнені з полону проходитимуть повний медичний огляд, отримуватимуть допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та усі передбачені державою виплати.

З полону повернулися військовослужбовці Національної гвардії / Фото: Олександр Півненко

Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що найстаршому звільненому з полону – 59 років, наймолодшому – 27 років. Наразі багато звільнених перебувають у складному психологічному стані.

З полону повернулися 17 прикордонників / Фото: ДПСУ

Захисник телефонує рідним після повернення: дивіться відео

Коли продовжиться обмін?