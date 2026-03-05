Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Дивіться також Новий обмін полоненими: кого вдалося повернути з російської неволі
Коли відбудеться наступний обмін?
Сьогодні, 5 березня, на батьківщину повернулись 200 українських захисників у межах масштабного обміну військовополоненими. Це перший етап домовленостей, досягнутих під час переговорів у Женеві.
Очікується, що вже завтра, 6 березня, відбудеться другий етап обміну. За попередньою інформацією, він може бути іще масштабнішим й дозволить повернути додому більшу кількість українських військових.
За даними російської сторони, наступний обмін може відбутись за формулою 300 на 300.
Координаційний штаб висловив подяку Сполученим Штатам й американському лідеру Дональду Трампу за сприяння та зусилля, спрямовані на повернення українських громадян додому.
Координаційний штаб продовжує роботу і найближчим часом буде проведено наступний етап звільнення українських Захисників,
– додали у повідомленні.
До слова! Проєкт "Хочу жити" зауважив, що Росія після обмінів знову відправляє своїх військових на війну проти України. Обмін у форматі "всіх на всіх" дозволив би російській армії заповнити свої особові втрати, втім ворог не погоджується на таку пропозицію.
Водночас в Україні діє інша норма – військові, які повернулись із полону, можуть бути звільнені зі служби.
Кого вдалось повернути під час цього обміну?
- 5 березня додому з російського полону вдалось повернути 200 українських захисників.
- Серед них – військовослужбовці Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, Сил Безпілотних Систем, ДШВ, ПС, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.