Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Дивіться також Новий обмін полоненими: кого вдалося повернути з російської неволі

Коли відбудеться наступний обмін?

Сьогодні, 5 березня, на батьківщину повернулись 200 українських захисників у межах масштабного обміну військовополоненими. Це перший етап домовленостей, досягнутих під час переговорів у Женеві.

Очікується, що вже завтра, 6 березня, відбудеться другий етап обміну. За попередньою інформацією, він може бути іще масштабнішим й дозволить повернути додому більшу кількість українських військових.

За даними російської сторони, наступний обмін може відбутись за формулою 300 на 300.

Координаційний штаб висловив подяку Сполученим Штатам й американському лідеру Дональду Трампу за сприяння та зусилля, спрямовані на повернення українських громадян додому.

Координаційний штаб продовжує роботу і найближчим часом буде проведено наступний етап звільнення українських Захисників,

– додали у повідомленні.

До слова! Проєкт "Хочу жити" зауважив, що Росія після обмінів знову відправляє своїх військових на війну проти України. Обмін у форматі "всіх на всіх" дозволив би російській армії заповнити свої особові втрати, втім ворог не погоджується на таку пропозицію.



Водночас в Україні діє інша норма – військові, які повернулись із полону, можуть бути звільнені зі служби.

Кого вдалось повернути під час цього обміну?