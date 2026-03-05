Про це повідомив Володимир Зеленський та Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Кого вдалося повернути в Україну у новому обміні?

У Координаційному штабі зазначили, що за дорученням Президента України з російської неволі було визволено 200 військовослужбовців.

Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники:

Військово-Морських Сил;

Сухопутних військ;

Територіальної оборони;

Сил Безпілотних Систем;

Десантно-штурмових військ;

Повітряних сил

Також в Україну змогли повернути військовослужбовців Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

Серед визволених є Оборонці Маріуполя, які пробули в полоні майже 4 роки. Звільнені військовослужбовці захищали країну на Донецькому, Луганському, Харківському та Запорізькому напрямках. Окрім солдатів та сержантів вдалося також визволити й офіцерів,

– наголосили у Коордштабі.

Там також запевнили, що звільнені з полону пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та усі передбачені державою виплати.

В обміні 5 березня в Україну повернулися 200 військовослужбовців / Фото Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

Український омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що серед звільнених є захисники, які потрапили у полон у 2022 році. Найстаршому звільненому – 59 років, наймолодшому – 27 років.

"Інша цікава особливість: 18 із повернутих Захисників відсвяткували або відсвяткують день народження у березні", – зазначив уповноважений ВРУ з прав людини.

Лубінець зауважив, що багато звільнених українців оборонців перебувають у складному психологічному стані, у деяких зафіксована критично низька вага. Працівники Офісу Омбудсмана перебували на місці обміну та зафіксували всі необхідні моменти.

