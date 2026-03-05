Про це повідомив Володимир Зеленський та Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Цікаво "Значна цифра": Буданов сказав, коли може бути наступний обмін полоненими з Росією
Кого вдалося повернути в Україну у новому обміні?
У Координаційному штабі зазначили, що за дорученням Президента України з російської неволі було визволено 200 військовослужбовців.
Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники:
- Військово-Морських Сил;
- Сухопутних військ;
- Територіальної оборони;
- Сил Безпілотних Систем;
- Десантно-штурмових військ;
- Повітряних сил
Також в Україну змогли повернути військовослужбовців Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.
Серед визволених є Оборонці Маріуполя, які пробули в полоні майже 4 роки. Звільнені військовослужбовці захищали країну на Донецькому, Луганському, Харківському та Запорізькому напрямках. Окрім солдатів та сержантів вдалося також визволити й офіцерів,
– наголосили у Коордштабі.
Там також запевнили, що звільнені з полону пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та усі передбачені державою виплати.
В обміні 5 березня в Україну повернулися 200 військовослужбовців / Фото Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
Український омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що серед звільнених є захисники, які потрапили у полон у 2022 році. Найстаршому звільненому – 59 років, наймолодшому – 27 років.
"Інша цікава особливість: 18 із повернутих Захисників відсвяткували або відсвяткують день народження у березні", – зазначив уповноважений ВРУ з прав людини.
Лубінець зауважив, що багато звільнених українців оборонців перебувають у складному психологічному стані, у деяких зафіксована критично низька вага. Працівники Офісу Омбудсмана перебували на місці обміну та зафіксували всі необхідні моменти.
Перший етап обміну полоненими у березні 2026 року / Відео з фейсбуку Дмитра Лубінця