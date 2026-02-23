Чи можна очікувати новий обмін полоненими найближчим часом, сказав Кирило Буданов у коментарі для журналістів, передає 24 Канал.

Коли буде наступний обмін полоненими?

За словами генерала, над обміном полонених триває робота. Він висловив сподівання, що вже цього тижня нова група бранців Кремля повернеться додому.

Розкривати конкретну кількість полонених, які готуються на обмін, Буданов не став. Однак він зауважив, що йдеться про значну цифру, більшу ніж минулого разу.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський розповів, що у росіян в полоні перебуває 7 тисяч українців, а в Україні – більше ніж 4 тисячі росіян.

Зауважимо, що перший в 2026 році обмін полоненими відбувся 5 лютого. Тоді додому повернулися 157 українців, включаючи військових та цивільних. 139 звільнених українців перебували в полоні з 2022 року. Серед них були незаконно засуджені захисники та оборонці Маріуполя.

Хто повернувся з полону 5 лютого?