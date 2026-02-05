Про це Ольга Куртмаллаєва розповіла у своєму інстаграмі.
Що відомо про визволення Руслана Куртмаллаєва з полону?
Після 15 години Ольга Куртмаллаєва опублікувала у сторіс в інстаграмі скриншот повідомлення із застосунку Дія, де повідомлялося, що її чоловіка, військовослужбовця 501 батальйону морської піхоти України, Руслана Куртмаллаєва, було звільнено з ворожого полону.
Руслана Куртмаллаєва було звільнено з російського полону / Фото з інстаграму Ольги Куртмаллаєвої
Пізніше Ольга опублікувала фото в сторіс, де був її чоловік Руслан. Військовослужбовець після понад 3 років полону нарешті на батьківщині та може побачитися із рідними та поговорити з ними.
Військовослужбовець Руслан Куртмаллаєв нарешті вдома / Фото з інстаграму Юлії Павлюк
Також знімки з Русланом Курмаллаєвим після повернення з полону опублікувала в інстаграмі керівниця центрального регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юлія Павлюк. На фото захисник посміхається та говорить із рідними телефоном.
Руслан Куртмаллаєв після обміну 5 лютого / Фото з інстаграму Юлії Павлюк
Захисник нарешті зміг поговорити з рідними / Фото з інстаграму Юлії Павлюк
Варто зазначити, що 501 батальйон морської піхоти України веде статистику, скільки саме захисників з їхнього військового формування вдалося повернути. Станом на 5 лютого, 139 героїв батальйону перебувають в полоні, 158 – вже вдома, 4 – були закатовані ворогом в полоні.
Як і коли Руслан Куртмаллаєв потрапив у ворожий полон?
Історію свого чоловіка Ольга Куртмаллаєва у 2024 році розповідала в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу. Жінка боролася не лише за повернення чоловіка, але і за себе, адже в неї діагностували онкологію в рідному Бердянську ще до повномасштабного вторгнення.
Підрозділ Руслана Куртмаллаєва у 2022 році відправили на оборону міста Маріуполь у Донецькій області. Уже 4 квітня в російських пабліках Ольга побачила повідомлення, що весь 501 батальйон опинився у полоні, а на кадрах помітила свого чоловіка.
Відтоді Ольга Куртмаллаєва кожного дня боролася за повернення чоловіка: спочатку в окупації у Бердянську, а потім у Києві. Тепер Ольга – співзасновниця громадської організації рідних бійців 501-го батальйону морської піхоти та наголошує, що її мета – боротися до повернення останнього морпіха.