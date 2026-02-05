Про це Ольга Куртмаллаєва розповіла у своєму інстаграмі.

До теми Більшість – оборонці Маріуполя: кого вдалося повернути під час обміну

Що відомо про визволення Руслана Куртмаллаєва з полону?

Після 15 години Ольга Куртмаллаєва опублікувала у сторіс в інстаграмі скриншот повідомлення із застосунку Дія, де повідомлялося, що її чоловіка, військовослужбовця 501 батальйону морської піхоти України, Руслана Куртмаллаєва, було звільнено з ворожого полону.



Руслана Куртмаллаєва було звільнено з російського полону / Фото з інстаграму Ольги Куртмаллаєвої

Пізніше Ольга опублікувала фото в сторіс, де був її чоловік Руслан. Військовослужбовець після понад 3 років полону нарешті на батьківщині та може побачитися із рідними та поговорити з ними.



Військовослужбовець Руслан Куртмаллаєв нарешті вдома / Фото з інстаграму Юлії Павлюк

Також знімки з Русланом Курмаллаєвим після повернення з полону опублікувала в інстаграмі керівниця центрального регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юлія Павлюк. На фото захисник посміхається та говорить із рідними телефоном.



Руслан Куртмаллаєв після обміну 5 лютого / Фото з інстаграму Юлії Павлюк



Захисник нарешті зміг поговорити з рідними / Фото з інстаграму Юлії Павлюк

Варто зазначити, що 501 батальйон морської піхоти України веде статистику, скільки саме захисників з їхнього військового формування вдалося повернути. Станом на 5 лютого, 139 героїв батальйону перебувають в полоні, 158 – вже вдома, 4 – були закатовані ворогом в полоні.

Як і коли Руслан Куртмаллаєв потрапив у ворожий полон?