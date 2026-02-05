Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Кого вдалося повернути?

З російського полону повернулися воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Серед них солдати, сержанти та офіцери. І також із захисниками повертаються цивільні.

Голова ОП Кирило Буданов додав, що серед тих, хто повертається додому – 19 незаконно засуджених захисників, 15 із них – до довічного ув'язнення. А також оборонці Маріуполя.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими додали, що серед повернутих додому 150 військових та 7 цивільних. Значна частина захисників потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Додому також повертається військовослужбовець Національної Гвардії поневолений під час захоплення ЧАЕС.

139 звільнених сьогодні українських громадян перебували у російській неволі з 2022 року. Наймолодшому захиснику 23, а найстаршому – 63.

Сьогоднішній обмін відбувся після довгої паузи, і дуже важливо, що його вдалося реалізувати. Дякую всім, хто працює заради обмінів, і всім, хто на фронті поповнює обмінний фонд для України,

– написав Володимир Зеленський.

