Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі.
Дивіться також 157 українських воїнів повернулися додому, - Зеленський заявив про обмін полоненими
Кого вдалося повернути?
З російського полону повернулися воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Серед них солдати, сержанти та офіцери. І також із захисниками повертаються цивільні.
Голова ОП Кирило Буданов додав, що серед тих, хто повертається додому – 19 незаконно засуджених захисників, 15 із них – до довічного ув'язнення. А також оборонці Маріуполя.
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими додали, що серед повернутих додому 150 військових та 7 цивільних. Значна частина захисників потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Додому також повертається військовослужбовець Національної Гвардії поневолений під час захоплення ЧАЕС.
139 звільнених сьогодні українських громадян перебували у російській неволі з 2022 року. Наймолодшому захиснику 23, а найстаршому – 63.
Сьогоднішній обмін відбувся після довгої паузи, і дуже важливо, що його вдалося реалізувати. Дякую всім, хто працює заради обмінів, і всім, хто на фронті поповнює обмінний фонд для України,
– написав Володимир Зеленський.
Що відомо про інші рази, коли українські захисники поверталися додому?
В Україну повернули 1 тисячу тіл, які, за твердженням російської сторони, належать загиблим українським військовим. Росія отримала 38 тіл загарбників, серед яких було тіло окупанта, передане Україні під час попереднього обміну.
20 листопада також відбулися репатріаційні заходи між Росією та Україною. В Україну було повернуто 1000 тіл українських захисників.
За час повномасштабної війни України повернула 6266 громадян із полону, з яких 403 цивільні. У 2025 році – понад 2000 людей повернулися додому. Стамбульські перемовини привели до історичного обміну "1000 на 1000", але Росія виконала лише домовленості першого раунду, затримуючи обміни для політичного тиску.