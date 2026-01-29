Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Що відомо про обмін тілами?

У рамках репатріаційних заходів до України повернули 1 тисячу тіл загиблих. За даними російської сторони, вони належать українським військовим. Надалі проведуть необхідні процедури для встановлення особи загиблих.

Згідно з оприлюдненою інформацією, репатріаційні заходи провели завдяки спільній роботі представників Координаційного штабу, СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу омбудсмана, ДСНС та інших структур сектору безпеки й оборони України.