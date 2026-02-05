А в так званому "суді ДНР" Кудусова засудили до ув'язнення в колонії суворого режиму на 29 років та 6 місяців. Таку інформацію повідомили в громадській організації "Кримськотатарський ресурсний центр".

Як Кудусова зустрічали в Україні?

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими підкреслив, що особливістю цього обміну стало повернення додому незаконно засуджених українців. Йдеться, власне про військовослужбовця Збройних Сил України Ескендера Кудусова.

Вдома його зустріла дружина Ельвіра, яка не бачила чоловіка 4 роки та 16 днів. За цей час їхні діти – нині 14-річний син і 12-річна донька – дуже виросли. Звістку про звільнення батька вони отримали просто в школі в Миколаєві.

Перші емоції дружини Кудусова Ельвіри під час спілкування з Ескендером по відеозв'язку: дивіться відео

Даня заплакав, каже: "Коли ми батька заберемо?" Кажу: "Ще реабілітація, ми до нього приїдемо разом". Діляна ще не знає,

– розповіла Ельвіра чоловікові.

Про можливе звільнення вона дізналася напередодні від Координаційного штабу. Тоді жінка вирушила з Миколаєва на вказане місце. За її словами, відразу представники Коордштабу не сказали мету прибуття, однак вона потім уже зрозуміла, що їй "якийсь сюрприз готують".

Що відомо про звільненого з полону Кудусова?

За інформацією Представництва Президента України в АР Крим, Ескендер Кудусов народився в Узбекистані в родині кримських татар, депортованих радянською владою. Згодом його сім'я повернулася на історичну батьківщину.

Військову службу Ескендер розпочав у 18 років у Запоріжжі. Брав участь у миротворчих місіях в Іраку та Косово в складі українського контингенту. До окупації Криму служив у морській піхоті в Феодосії.

У 2014 році він одним із тих, хто залишився вірним Україні та присязі, відмовився переходити на бік окупантів і разом із підрозділом продовжив службу вже в Миколаєві.

Повномасштабне вторгнення застав його в Маріуполі. 12 квітня 2022 року під час спроби прориву з оточення багато українських військових потрапили в полон. Ескендер разом із групою з чотирьох осіб самостійно пройшов пішки 26 кілометрів, намагаючись вийти з оточення, але 16 квітня його все ж захопили.

Кого ще вдалося повернути з ворожої неволі?