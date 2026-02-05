Про це поінформував президент Володимир Зеленський. Подробиці про те, кого вдалося повернути додому, а також зворушливі кадри зустрічі полонених зібрав 24 Канал.

Як полонених українців зустрічали вдома?

Як зауважив керівник ОП Кирило Буданов, проведення обміну було напруженою та довготривалою операцією, а багато з бранців ворога перебували в неволі ще з 2022 року.

Особливо щемливим моментом стало виконання гімну України в автобусі по дорозі додому. Полонені співали зі сльозами на очах.

Серед тих, хто сьогодні, 5 лютого, повернувся додому, 19 незаконно засуджених українських захисників, 15 із яких отримали від росіян довічне ув'язнення. Також серед звільнених – оборонці Маріуполя. Ці люди витримали надзвичайно тяжкі випробування, але не зламалися. Вже сьогодні вони зможуть почути голоси рідних, обійняти близьких. Попереду на них чекає період відновлення та реабілітації.

Додому повертаються представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Територіальної оборони, Десантно-штурмових військ, Повітряних Сил, а також бійці Нацгвардії та Державної прикордонної служби. Окрім рядового та сержантського складу, вдалося звільнити й офіцерів.

Захищали Україну ці воїни на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Сумському та Київському напрямках.Понад половина звільнених сьогодні потрапили в полон саме під час оборони Маріуполя. Також додому повертається нацгвардієць, якого захопили під час окупації ЧАЕС.

Особливість цього обміну – повернення додому тих, кого незаконно засудили на території Росії.

Наймолодшому з визволених виповнилося 23 роки. У полон він потрапив у 19 років під Маріуполем, а російський суд незаконно призначив йому довічне ув'язнення. Найстаршому звільненому захиснику – 63 роки.

Як наголосив секретар РНБО Рустем Умєров, додому повернулися й тяжкопоранені українські військовополонені. Вони отримають належну медичну допомогу.

