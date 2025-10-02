Більшість з них перебувала у неволі ще з 2022 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на українського президента Володимира Зеленського.

Кого повернули у рамках обміну?

Президент України повідомив деталі нового обміну полоненими. Серед них є як і наші військові, так і цивільні особи, яких Росія тривалий час тримала у неволі.

Повертаємо додому 185 наших захисників із російського полону. Сто вісімдесят троє – рядові, сержанти, двоє – офіцери. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Із захисниками також повертаються цивільні – 20 наших людей,

– написав він.

Обмін полоненими 2 жовтня / Фото Володимира Зеленського

Володимир Зеленський запевнив, що усім їм наддадуть необхідну допомогу. Серед звільнених військових є оборонці Маріуполя, "Азовсталі", а також Чорнобильської АЕС. Більшість з них була у полоні ще з 2022 року.

"Дякуємо всім, хто робить обміни можливими. Від початку повномасштабного вторгнення нам вдалося повернути додому вже більш ніж 7 тисяч наших людей. Маємо повернути всіх", – наголосив український президент.