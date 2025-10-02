Большинство из них находились в неволе еще с 2022 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на украинского президента Владимира Зеленского.

Кого вернули в рамках обмена?

Президент Украины сообщил детали нового обмена пленными. Среди них есть как и наши военные, так и гражданские лица, которых Россия долгое время держала в неволе.

Возвращаем домой 185 наших защитников из российского плена. Сто восемьдесят три – рядовые, сержанты, двое – офицеры. Воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. С защитниками также возвращаются гражданские – 20 наших людей,

– написал он.

Обмен пленными 2 октября / Фото Владимира Зеленского / Фото Владимира Зеленского

Владимир Зеленский заверил, что всем им предоставят необходимую помощь. Среди освобожденных военных есть защитники Мариуполя, "Азовстали", а также Чернобыльской АЭС. Большинство из них были в плену еще с 2022 года.

"Спасибо всем, кто делает обмены возможными. С начала полномасштабного вторжения нам удалось вернуть домой уже более 7 тысяч наших людей. Должны вернуть всех", – подчеркнул украинский президент.

Что известно о предыдущих обменах?