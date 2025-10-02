Большинство из них находились в неволе еще с 2022 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на украинского президента Владимира Зеленского.
Смотрите также В плену мечтал попросить у мамы прощения: история военного, погибшего на российском Ил-76
Кого вернули в рамках обмена?
Президент Украины сообщил детали нового обмена пленными. Среди них есть как и наши военные, так и гражданские лица, которых Россия долгое время держала в неволе.
Возвращаем домой 185 наших защитников из российского плена. Сто восемьдесят три – рядовые, сержанты, двое – офицеры. Воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. С защитниками также возвращаются гражданские – 20 наших людей,
– написал он.
Обмен пленными 2 октября / Фото Владимира Зеленского / Фото Владимира Зеленского
Владимир Зеленский заверил, что всем им предоставят необходимую помощь. Среди освобожденных военных есть защитники Мариуполя, "Азовстали", а также Чернобыльской АЭС. Большинство из них были в плену еще с 2022 года.
"Спасибо всем, кто делает обмены возможными. С начала полномасштабного вторжения нам удалось вернуть домой уже более 7 тысяч наших людей. Должны вернуть всех", – подчеркнул украинский президент.
Что известно о предыдущих обменах?
- Предыдущий обмен пленными состоялся 24 августа, на День Независимости Украины. Тогда удалось вернуть воинов Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, а также гражданских лиц.
- А 14 августа на Родину в рамках 67 обмена пленными в рамках 67 обмена пленными вернулись 84 украинца, среди которых были гражданские и военные. Среди освобожденных гражданских были и те, кого удерживали еще с 2014, 2016 и 2017 годов.
- К слову, 18 сентября Украине вернули 1 тысячу тел, которые по утверждению России принадлежат украинским военным. Отмечали, что вскоре проведут все необходимые экспертизы и идентификацию репатриированных тел.