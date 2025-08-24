Большинство из них были в плену еще с 2022 года. Истории освобожденных пленных собрал 24 Канал.
Что известно об освобожденных из российского плена?
Из российского плена 24 августа вернулся нацгвардеец из Чернигова Николай Кушнарев. Его взяли в плен 24 февраля 2022 года на Чернобыльской АЭС. Муж написал своей жене 2 письма – в сентябре 2022 года и в августе 2025. Наталья Кушнарева регулярно ходила на акции в поддержку пленных. Николай даже попадал на видео, где его допрашивали россияне. В интервью он не сказал ни одного плохого слова об Украине. Среди тех, кто родом из Ивано-Франковской области, из плена освободились: Начальник ОВА Запаранюк сообщил, что домой вернули буковинцев: Некоторые были в плену более 3 лет. В рамках обмена вернулись волыняне: Домой вернулся журналист УНИАН Дмитрий Хилюк. Его похитили из собственного двора в Казаровичах Киевской области 3 марта 2022 года. Сначала Дмитрия удерживали в оккупированном Дымере, а затем перевезли в Россию. В рамках сегодняшнего обмена в Украину вернули бывшего городского голову Херсона Владимира Миколаенко. Он провел в плену более 3 лет. Удалось вернули медика Сергея Ковалева из батальона "Госпитальеры". Он спасал жизни защитников и гражданских во время осады "Азовстали". Из плена вернулся мелитопольский журналист Марк Калиуш. Он находился в плену с 2023 года.
