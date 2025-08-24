Більшість із них були в полоні ще з 2022 року. Історії звільнених полонених зібрав 24 Канал.
Що відомо про звільнених з російського полону?
З російського полону 24 серпня повернувся нацгвардієць з Чернігова Микола Кушнарьов. Його узяли у полон 24 лютого 2022 року на Чорнобильській АЕС. Чоловін написав своїй дружині 2 листа – у вересні 2022 року та у серпні 2025. Наталія Кушнарьова регулярно ходила на акції про підтримку полонених. Микола навіть потрапляв на відео, де його допитували росіяни. У інтерв'ю він не сказав жодного поганого слова про Україну. Серед тих, хто родом з Івано-Франківщини, з полону звільнилися: Начальник ОВА Запаранюк повідомив, що додому повернули буковинців: Дехто був у полоні понад 3 роки. У рамках обміну повернулися волиняни: Додому повернувся журналіст УНІАН Дмитро Хилюк. Його викрали з власного подвір'я в Казаровичах на Київщині 3 березня 2022 року. Спочатку Дмитра утримували в окупованому Димері, а потім перевезли у Росію. У межах сьогоднішнього обміну до України повернули колишнього міського голову Херсона Володимира Миколаєнка. Він провів у полоні понад 3 роки. Вдалося повернули медика Сергія Ковальова з батальйону "Госпітальєри". Він рятував життя захисників та цивільних під час облоги "Азовсталі". З полону повернувся мелітопольський журналіст Марк Каліуш. Він перебував у полоні з 2023 року.
