Більшість із них були в полоні ще з 2022 року. Історії звільнених полонених зібрав 24 Канал.

Дивіться також Наймолодшому – 26, найстаршому – 65: кого повернула додому Україна

Що відомо про звільнених з російського полону?

17:55, 24 серпня

Микола Кушнарьов

З російського полону 24 серпня повернувся нацгвардієць з Чернігова Микола Кушнарьов.

Його узяли у полон 24 лютого 2022 року на Чорнобильській АЕС.

Чоловін написав своїй дружині 2 листа – у вересні 2022 року та у серпні 2025.

Наталія Кушнарьова регулярно ходила на акції про підтримку полонених.

Микола навіть потрапляв на відео, де його допитували росіяни. У інтерв'ю він не сказав жодного поганого слова про Україну.

17:53, 24 серпня

Повернулися уродженці Івано-Франківщини

Серед тих, хто родом з Івано-Франківщини, з полону звільнилися:

  • Ярослав Гелем з Калуша;
  • Олег Говдяк з Івано-Франківська;
  • Михайло Жоновський з Рогатинської громади;
  • Андрій Лотинець з Богородчанської громади.
17:51, 24 серпня

З полону повернулися буковинці

Начальник ОВА Запаранюк повідомив, що додому повернули буковинців:

  • 54-річний Володимир Кусяк із села Банилів Вижницького району;
  • 34-річний Микола Тупик з Чернівців;
  • 34-річний Денис Чеботарьов з Чернівців;
  • 34-річний Андрій Федюк з Селятина Вижницького району;
  • 30-річний Віктор Якоб із села Лунка Герцаївської громади Чернівецького району;
  • 26-річний Северин Молодяну із села Хряцька Герцаївської громади Чернівецького району.

Дехто був у полоні понад 3 роки.

17:49, 24 серпня

Вдалося повернути кількох волинян

У рамках обміну повернулися волиняни:

  • Олександр Очко, 1984 року народження з села Яківці Цуманської громади;
  • Олексій Філімонов, 1973 року народження з села Звірів Луцького району;
  • Андрій Ховхун, 1986 року народження з села Світязь Ковельського району;
  • Андрій Шевчук, 1999 року народження з міста Ковель.
17:47, 24 серпня

Дмитро Хилюк

Додому повернувся журналіст УНІАН Дмитро Хилюк. Його викрали з власного подвір'я в Казаровичах на Київщині 3 березня 2022 року.

Спочатку Дмитра утримували в окупованому Димері, а потім перевезли у Росію.

17:46, 24 серпня

Володимир Миколаєнко

У межах сьогоднішнього обміну до України повернули колишнього міського голову Херсона Володимира Миколаєнка.

Він провів у полоні понад 3 роки.

17:45, 24 серпня

Сергій Ковальов

Вдалося повернули медика Сергія Ковальова з батальйону "Госпітальєри". Він рятував життя захисників та цивільних під час облоги "Азовсталі".

17:42, 24 серпня

Марк Каліуш

З полону повернувся мелітопольський журналіст Марк Каліуш. Він перебував у полоні з 2023 року.