Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Что известно о возвращении тел в Украину?

Украине вернули тела, которые по утверждению российской стороны принадлежат украинским военнослужащим. Отмечают, что в ближайшее время проведут все необходимые экспертизы и идентификация репатриированных тел.

Также сообщают, что такие меры удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и Объединенного центра при СБ Украины.

Также это произошло благодаря ВСУ, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и других структур.

Выражаем благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста. Отдельная благодарность личному составу Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозки репатриированных павших Героев в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава,

– говорится в сообщении.

Согласно обнародованной информации, уже в ближайшие сроки следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут установлены личности погибших, тела которых передали украинской стороне.

Предыдущие подобные обмены