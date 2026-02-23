Можно ли ожидать новый обмен пленными в ближайшее время, сказал Кирилл Буданов в комментарии для журналистов, передает 24 Канал.

Когда будет следующий обмен пленными?

По словам генерала, над обменом пленных продолжается работа. Он выразил надежду, что уже на этой неделе новая группа пленников Кремля вернется домой.

Раскрывать конкретное количество пленных, которые готовятся на обмен, Буданов не стал. Однако он отметил, что речь идет о значительной цифре, больше чем в прошлый раз.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский рассказал, что у россиян в плену находится 7 тысяч украинцев, а в Украине – больше чем 4 тысячи россиян.

Заметим, что первый в 2026 году обмен пленными состоялся 5 февраля. Тогда домой вернулись 157 украинцев, включая военных и гражданских. 139 освобожденных украинцев находились в плену с 2022 года. Среди них были незаконно осужденные защитники и защитники Мариуполя.

