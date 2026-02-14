Об этом президент рассказал во время Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля, передает 24 Канал.

Сколько украинцев и россиян в плену?

Сейчас у россиян находится в плену 7 тысяч украинцев. Зато у нас – только более 4 тысяч оккупантов.

Поэтому Украина готова провести следующий обмен пленными.

Мы готовы провести обмен. Если они будут готовы "всех на всех" – супер, если тысячу на тысячу – не прекрасно, но хорошо. Но даже если они готовы 100 на 100 – любой шаг для нас является положительным решением,

– отметил президент.

Напомним, что последний обмен пленными 157 на 157 прошел 5 февраля. Среди тех, кто вернулся домой, есть представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Воздушных сил, а также Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. С защитниками также вернулись гражданские.

Зато в Россию отправились "привилегированные" кадыровцы и заключенные, которые вскоре снова пойдут на фронт.

