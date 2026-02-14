Об этом президент рассказал во время Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля, передает 24 Канал.
Смотрите также Надеемся, мы сможем завершить войну в этом году, – Зеленский
Сколько украинцев и россиян в плену?
Сейчас у россиян находится в плену 7 тысяч украинцев. Зато у нас – только более 4 тысяч оккупантов.
Поэтому Украина готова провести следующий обмен пленными.
Мы готовы провести обмен. Если они будут готовы "всех на всех" – супер, если тысячу на тысячу – не прекрасно, но хорошо. Но даже если они готовы 100 на 100 – любой шаг для нас является положительным решением,
– отметил президент.
Напомним, что последний обмен пленными 157 на 157 прошел 5 февраля. Среди тех, кто вернулся домой, есть представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Воздушных сил, а также Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. С защитниками также вернулись гражданские.
Зато в Россию отправились "привилегированные" кадыровцы и заключенные, которые вскоре снова пойдут на фронт.
Другие заявления Зеленского
Зеленский рассказал, что США предложили гарантии безопасности для Украины на 15 лет гарантии безопасности для Украины на 15 лет. Впрочем, президент считает, что такие договоренности нужны минимум на 30 лет.
В Вашингтоне также хотят подписать все документы по миру одновременно, но Украина желает сначала подписать именно гарантии безопасности.
Также прозвучало заявление Зеленского о возобновлении производства ракет "Фламинго". Прошлая производственная линия была уничтожена в результате ракетного удара России.