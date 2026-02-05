А тем временем в Россию уехали 157 узников и кадыровцев. Пятеро оккупантов передали России в рамках санитарного обмена. Об этом сообщили в проекте "Хочу жить".
Кого Россия требует вернуть, а кто ее абсолютно не интересует?
Традиционно, министерство обороны России возвращает лишь отдельные категории военнопленных. Страна-террористка требовала вернуть тех, кто в плену не пробыл и года.
Во время обмена 5 февраля в Россию вернули:
- 80% россиян,
- 13% чеченцев,
- только 7% представителей других национальностей "многонациональной страны".
75% обмененных – это заключенные, подписавшие контракт из мест лишения свободы.
В "Хочу жить" объясняют, что это самая бесправная категория российских солдат. Если мобилизованных после плена еще могут отпустить на неделю домой, то заключенных в часть возвращают немедленно, чтобы они до конца отработали свой контракт.
"Не исключено, что уже в марте кто-то из сегодня обменянных снова сдастся в плен – как это сделали обмененные летом зэки Дмитрий Иванов и Сактаагай Шагаа", – пишут в проекте.
Кроме тех, кого легко снова отправить на фронт, Россия требует обратно представителей привилегированной касты российской армии – кадыровцев из "Ахмата", которые после обмена окажутся в тыловых районах.
Трудно представить, сколько обменов сорвано из-за того, что российская сторона отказывалась забирать обычных солдат, требуя вместо них кадыровцев. Этот обмен не стал исключением и десятки боевиков "Ахмата" отправляются домой,
– отметили в "Хочу жить".
Тяжелораненые и больные, иностранцы, военнопленные из так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также те, кто находится в плену длительное время, российское минобороны практически не интересуют.
Поэтому обмена "всех на всех" России не надо – главное вернуть "боевые единицы".
Кто из украинских воинов вернулся домой?
Среди тех, кто 5 февраля вернулся домой, есть военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Воздушных сил, а также Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Это солдаты, сержанты и офицеры.
Кроме того, с защитниками вернулись гражданские.
Большинство освобожденных, а именно 139 человек, в плену были еще с 2022 года.
Особенностью этого обмена является то, что удалось вернуть домой незаконно осужденных украинцев.