А тем временем в Россию уехали 157 узников и кадыровцев. Пятеро оккупантов передали России в рамках санитарного обмена. Об этом сообщили в проекте "Хочу жить".

Кого Россия требует вернуть, а кто ее абсолютно не интересует?

Традиционно, министерство обороны России возвращает лишь отдельные категории военнопленных. Страна-террористка требовала вернуть тех, кто в плену не пробыл и года.

Во время обмена 5 февраля в Россию вернули:

80% россиян,

13% чеченцев,

только 7% представителей других национальностей "многонациональной страны".

75% обмененных – это заключенные, подписавшие контракт из мест лишения свободы.

В "Хочу жить" объясняют, что это самая бесправная категория российских солдат. Если мобилизованных после плена еще могут отпустить на неделю домой, то заключенных в часть возвращают немедленно, чтобы они до конца отработали свой контракт.

"Не исключено, что уже в марте кто-то из сегодня обменянных снова сдастся в плен – как это сделали обмененные летом зэки Дмитрий Иванов и Сактаагай Шагаа", – пишут в проекте.

Кроме тех, кого легко снова отправить на фронт, Россия требует обратно представителей привилегированной касты российской армии – кадыровцев из "Ахмата", которые после обмена окажутся в тыловых районах.

Трудно представить, сколько обменов сорвано из-за того, что российская сторона отказывалась забирать обычных солдат, требуя вместо них кадыровцев. Этот обмен не стал исключением и десятки боевиков "Ахмата" отправляются домой,

– отметили в "Хочу жить".

Тяжелораненые и больные, иностранцы, военнопленные из так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также те, кто находится в плену длительное время, российское минобороны практически не интересуют.

Поэтому обмена "всех на всех" России не надо – главное вернуть "боевые единицы".

Кто из украинских воинов вернулся домой?