Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Смотрите также Сийярто показал двух пленных военных ВСУ, которых освободила Россия: как отреагировали в Украине
Что известно об обмене 5 марта?
Среди тех, кто вернулся домой, 5 марта есть защитники Мариуполя, Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожья.
Это военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТрО, Сил Беспилотных Систем, ДШВ, ВС, а также Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта. Кроме солдат и сержантов, освободили и офицеров.
Каждый раз, когда наши дома, это доказывает, что Украина работает, чтобы вернуть каждого и каждую. Никого не забываем. Привлекаем посредников. Я благодарен всем, кто помогает Украине. Спасибо Соединенным Штатам за поддержку в реализации этого обмена. Благодарен всем нашим воинам, которые на фронте обеспечивают пополнение обменного фонда для Украины. Возвращение наших домой – это результат силы украинских защитников,
– написал Зеленский.
Обмен пленными / Фото с телеграмм-канала президента
Как рассказали в Коордштабе, это был первый этап обмена пленными, о котором договорились на переговорах в Женеве.
Среди освобожденных есть защитники Мариуполя, которые пробыли в плену почти 4 года.
В ближайшее время будет проведен следующий этап обмена. Предварительно, уже 6 марта.
Обмены пленными: последние новости
Предыдущий обмен пленными провели 5 февраля. Тогда домой вернулись 157 украинцев. Среди них были как военные, так и гражданские. 139 из освобожденных были в неволе с 2022 года.
Ранее президент Зеленский сообщал, что в России в плену находится 7 тысяч украинцев, а в Украине – более 4 тысяч оккупантов.
К слову, 24 Канал рассказывал, что переживают освобожденные из плена и как не навредить им. В частности, клинический психолог Филипп Духлий отметил важность адекватного общения и поддержки освобожденных, без обесценивания их опыта.