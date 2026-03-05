США и Израиль начали военную кампанию против Ирана, конечно, не для выгоды Украины. Впрочем последствия войны могут быть положительными для Киева, что и разобрали специально для 24 Канала политические эксперты и аналитики.

К теме Иран стоит․ Что происходит на Ближнем Востоке, какие последствия для Украины и будет ли Третья мировая война

Какая самая главная выгода Украине от войны против Ирана?

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок рассказал, что Трамп атаковал Иран, который поставляет ракеты и "Шахеды" в Россию, которая убивает ими украинцев. То есть, с точки зрения Украины Трамп поступил правильно, ведь он уничтожает нашего врага. Фактически он стал на нашу сторону. Разговоры о том, что Трамп начал войну – это абсолютно неадекватная оценка по сравнению с тем, что против Украины начал Путин.

Сейчас, когда европейцы не хотят помочь Трампу уничтожить врага Украины, украинцы снова ругаются на президента США. Ни для кого не секрет, что Иран финансирует прокси-группы, которые ужасают весь регион Ближнего Востока и Персидского залива. И здесь вопрос, почему Иран уже не впервые выпускает ракеты по территории Турции в то время, когда Эрдоган сочувствует из-за уничтожения Хаменеи,

– отметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Он ответил, что это означает панику Ирана, который пытается зажечь весь Ближний Восток, чтобы потом обвинить Трампа в том, что он начал там Третью мировую войну. Украинцы должны наоборот сейчас поддерживать решение Белого Дома, потому что он уничтожает нашего врага. Кроме того, Китай, который является главным, кто поддерживает войну России против Украины, сейчас существенно страдает от падения режима в Иране, как собственно и Москва.

Клочок назвал главную выгоду Украины от войны против Ирана: смотрите видео

Какие еще выгоды может получить Украина из-за противостояния США с Ираном?

Политолог Николай Давидюк заметил, что кампания США нацелена на отрезание Ирана от Китая. После Ирана теперь должна быть Россия. Для Украины это хорошо, ведь:

ослабляется один из главных союзников Москвы;

растет роль украинских военных технологий, и все увидели наши передовые позиции в мире, например, дроны-перехватчики, которые ловят "Шахеды" сейчас;

страны, которые считали себя защищенными, ведь надеялись на Россию, сейчас проигрывают вызов диктатурам антизападного блока.

"По большому счету сейчас происходит создание большого неформального, но блока. США просят европейцев о помощи, европейцы просят США в дальнейшем помогать Украине, а арабские страны просят о помощи у Украины. В этом прозападном блоке Украина может играть не последнюю роль, однако у Украины тоже есть свои запросы на помощь в войне против России", – подчеркнул политолог.

По его словам, вызовы у Украины тоже будут. Они будут касаться энергоносителей, недостатка ракет Patriot, отвлечению части внимания от нас и переключения его на Ближний Восток, в частности от медиа и политиков. Впрочем Украина не будет сконцентрировано следить исключительно за событиями в Иране, а будет сосредоточена на уничтожении своего врага, а Европа нам и в дальнейшем будет помогать, потому что здесь их война, а не в Иране.

Давидюк назвал четкие выгоды Украине от противостояния США с Ираном: смотрите видео

Как война на Ближнем Востоке может повлиять на каждого украинца?

Политолог Олег Саакян высказал мнение, что критически война на Ближнем Востоке по Украине не ударит. Впрочем это может быть чувствительно на тех позициях, где Украина испытывает дефицит, например, в ракетах к системам Patriot. Однако есть асимметричные средства, которые помогут Украине, например, бороться с вражеской баллистикой. Условно не нужны ракеты-перехватчики, когда есть системы, которые способны поражать пусковые установки.

Конфликт на Ближнем Востоке может пошатнуть ситуацию так, что Украине наконец дадут те виды вооружения, которые ей очень необходимы и которые усилят украинскую ПВО не в том смысле, что они будут сбивать уже выпущенные по стране ракеты, а будут уничтожать установки, склады, места производства российского оружия – одного из главных союзников Ирана, от которого правда Москва сейчас фактически отказалась,

– подчеркнул политолог.

По его мнению, большие вызовы на украинцев ожидают с точки зрения нефти. Россия может иметь ситуативную выгоду от психологического роста цен на нефть, но их контракты краткосрочные, и Москва мало выигрывает от этого. Однако украинцы могут проиграть больше.

Закупка нефтепродуктов для заправки самолетов, в целом техники – одна из главных статей расходов.

Впереди посевная, которая требует топлива, и рост цен на него – чувствителен.

Значительная часть логистики из-за отключения света перешла на колеса, ведь многое в стране возится грузовиками, и это также о топливе.

Саакян добавил, что в Украине во всех ценах большой составляющей является топливо. Если его стоимость растет, то по цепочке растут цены на все. В частности, и для рядового украинца, и для фронтовых нужд. Украина заинтересована, чтобы война в Персидском заливе завершилась как можно скорее, чтобы цены стабилизировались. Однако Россия геополитически уже проиграла, и от этого Украине одни лишь выгоды.

Саакян ответил, как война на Ближнем Востоке может повлиять на каждого украинца: смотрите видео

Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости