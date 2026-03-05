По данным Politico, боевые действия потенциально могут продолжаться вплоть до сентября.

В Пентагоне готовятся к длительному конфликту?

Американские военные планируют значительно более долгую кампанию против Ирана, чем предполагалось в начале конфликта. По информации Politico, внутренние документы Пентагона свидетельствуют, что военное командование США готовится к операции, которая может длиться не менее 100 дней.

В частности, Центральное командование США (CENTCOM) обратилось к Пентагону с просьбой направить дополнительных специалистов по военной разведке в штаб-квартиру в Тампе (штат Флорида). Они должны поддерживать операции против Ирана в течение длительного времени.

По данным журналистов, в запросе прямо указано, что кампания может длиться "не менее 100 дней и, вероятно, до сентября". Это свидетельствует, что американское военное руководство готовится к затяжному конфликту.

При этом в начале боевых действий американский президент Дональд Трамп предполагал, что операция может длиться всего несколько недель. Однако дальнейшая эскалация и масштаб боевых действий заставили военных пересмотреть прогнозы.

Война быстро расширяется на весь регион

Нынешний конфликт уже стал одним из крупнейших военных противостояний на Ближнем Востоке за последние годы. По данным международных СМИ, США и Израиль нанесли удары по тысячам военных объектов Ирана, включая ракетную инфраструктуру и военно-морские силы страны.

В ответ Иран запускает ракеты и дроны по военным объектам США и союзников в регионе. Кроме того, Тегеран атаковал цели в нескольких странах Ближнего Востока, а напряженность растет также в Персидском заливе и вокруг стратегического Ормузского пролива.

Конфликт уже имеет региональные последствия. Например, проиранская группировка "Хезболла" начала обстреливать север Израиля, что привело к новой волне боевых действий в Ливане.

Дальнейшее расширение боевых действий может втянуть в конфликт еще больше стран.

Какие глобальные последствия уже принесла война?