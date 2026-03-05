США й Ізраїль почали військову кампанію проти Ірану, звісно, не для вигоди України. Утім наслідки війни можуть бути позитивними для Києва, що й розібрали спеціально для 24 Каналу політичні експерти й аналітики.

До теми Іран стоїть․ Що відбувається на Близькому Сході, які наслідки для України й чи буде Третя світова війна

Яка найголовніша вигода Україні від війни проти Ірану?

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів, що Трамп атакував Іран, котрий постачає ракети та "Шахеди" до Росії, яка вбиває ними українців. Тобто, з точки зору України Трамп учинив правильно, адже він знищує нашого ворога. Фактично він став на наш бік. Розмови про те, що Трамп почав війну – це абсолютно неадекватна оцінка в порівнянні з тим, що проти України почав Путін.

Зараз, коли європейці не хочуть допомогти Трампу знищити ворога України, українці знову лаються на президента США. Ні для кого не секрет, що Іран фінансує проксі-групи, котрі жахають увесь регіон Близького Сходу та Перської затоки. І тут питання, чому Іран уже не вперше випускає ракети по території Туреччини в той час, коли Ердоган співчуває через знищення Хаменеї,

– зазначив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Він відповів, що це означає паніку Ірана, який намагається запалити весь Близький Схід, щоб потім звинуватити Трампа в тому, що він почав там Третю світову війну. Українці повинні навпаки зараз підтримувати рішення Білого Дому, бо він знищує нашого ворога. Крім того, Китай, який є головним, хто підтримує війну Росії проти України, зараз суттєво потерпає від падіння режиму в Ірані, як власне й Москва.

Клочок назвав головну вигоду України від війни проти Ірану: дивіться відео

Які ще вигоди може отримати Україна через протистояння США з Іраном?

Політолог Микола Давидюк зауважив, що кампанія США націлена на відрізання Ірану від Китаю. Після Ірану тепер має бути Росія. Для України це добре, адже:

послаблюється один із головних союзників Москви;

росте роль українських військових технологій, і всі побачили наші передові позиції у світі, наприклад, дрони-перехоплювачі, які ловлять "Шахеди" зараз;

країни, які вважали себе захищеними, адже сподівались на Росію, зараз програють виклик диктатурам антизахідного блоку.

"За великим рахунком зараз відбувається створення великого неформального, але блоку. США просять європейців про допомогу, європейці просять США надалі допомагати Україні, а арабські країни просять про допомогу в України. У цьому прозахідному блоці Україна може відігравати не останню роль, однак в України теж є свої запити на допомогу у війні проти Росії", – наголосив політолог.

За його словами, виклики в України теж будуть. Вони стосуватимуться енергоносіїв, нестачі ракет Patriot, відверненню частини уваги від нас і переключення її на Близький Схід, зокрема від медіа та політиків. Утім Україна не буде сконцентровано слідкувати винятково за подіями в Ірані, а буде зосереджена на знищенні свого ворога, а Європа нам і надалі допомогатиме, бо тут їхня війна, а не в Ірані.

Давидюк назвав чіткі вигоди Україні від протистояння США з Іраном: дивіться відео

Як війна на Близькому Сході може вплинути на кожного українця?

Політолог Олег Саакян висловив думку, що критично війна на Близькому Сході по Україні не вдарить. Утім це може бути чуттєво на тих позиціях, де Україна відчуває дефіцит, наприклад, у ракетах до систем Patriot. Однак є асиметричні засоби, які допоможуть Україні, наприклад, боротись із ворожою балістикою. Умовно не потрібні ракети-перехоплювачі, коли є системи, які здатні вражати пускові установки.

Конфлікт на Близькому Сході може похитнути ситуацію так, що Україні нарешті дадуть ті види озброєння, які їй дуже необхідні та які посилять українську ППО не в тому сенсі, що вони збиватимуть уже випущені по країні ракети, а будуть знищувати установки, склади, місця виробництва російської зброї – одного з головних союзників Ірану, від якого щоправда Москва зараз фактично відмовилась,

– підкреслив політолог.

На його думку, більші виклики на українців очікують із точки зору нафти. Росія може мати ситуативну вигоду від психологічного зростання цін на нафту, але їхні контракти короткотривалі, й Москва мало виграє від цього. Однак українці можуть програти більше.

Закупівля нафтопродуктів для заправки літаків, загалом техніки – одна з головних статей видатків.

Попереду посівна, яка потребує палива, й зростання цін на нього – чутливе.

Значна частина логістики через відключення світла перейшла на колеса, адже багато чого в країні возиться вантажівками, й це також про паливо.

Саакян додав, що в Україні в усіх цінах великою складовою є паливо. Якщо його вартість зростає, то по ланцюжку зростають ціни на все. Зокрема, й для пересічного українця, й для фронтових потреб. Україна зацікавлена, щоб війна в Перській затоці завершилась якомога швидше, аби ціни стабілізувались. Однак Росія геополітично вже програла, й від цього Україні самі лише зиски.

Саакян відповів, як війна на Близькому Сході може вплинути на кожного українця: дивіться відео

Ситуація на Близькому Сході: останні новини