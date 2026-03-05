Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Азербайджану. Внаслідок інциденту постраждали люди.

Дивіться також Іранські дрони атакували Азербайджан: під ударом – аеропорт, є постраждалі

Що заявило МЗС Азербайджану?

За даними зовнішньодипломатичного відомства країни, один іранський безпілотник упав на будівлю терміналу аеропорту Нахічевані, водночас інша повітряна ціль приземлилася поряд із будинком школи в селі Шекерабад.

Ми рішуче засуджуємо ці атаки безпілотників, здійснені з території Ірану, в результаті яких було пошкоджено будівлю аеропорту та поранено двох мирних жителів. Цей напад є порушенням норм і принципів міжнародного права та сприяє посиленню напруженості в регіоні,

– ідеться у повідомленні.

Згідно із заявою, країна вимагає від Ірану надати чітке пояснення стосовно цього інциденту "у найкоротші терміни", а також провести відповідне розслідування та вжити заходів, щоб запобігти таким ситуаціям у майбутньому.

Там наголосили, що азербайджанська сторона залишає за собою право вжити відповідних заходів у відповідь. МЗС країни також викликало посла Ірану Моджтабу Демірчілу для вручення ноти протесту через подібну атаку.