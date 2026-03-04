Об этом сообщил президент страны-агрессора во время встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто в Москве, пишут росСМИ.

Смотрите также Украина требует деньги у Венгрии: Сийярто шокировал заявлением

Что известно о передаче пленных?

Во время встречи с Петером Сийярто в Москве Владимир Путин заявил, что двух военнопленных, которые воевали в составе ВСУ и имеют двойное гражданство – Украины и Венгрии – будут освобождены.

По словам Путина, оба мужчины якобы были "принудительно мобилизованы". Он также отметил, что венгерская сторона сможет забрать их самолетом, на котором Сийярто прибыл в Москву, и вернуть в Будапешт.

Российские государственные агентства цитируют слова Путина о том, что соответствующую просьбу ранее озвучивал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По сообщениям российских СМИ, Сийярто также поднимал тему закарпатских венгров, которые служат в рядах Вооруженных сил Украины. Российская сторона использовала эту тему для заявлений о якобы принудительной мобилизации.

В то же время официальный Киев ранее неоднократно подчеркивал, что мобилизационные мероприятия проходят в соответствии с украинским законодательством, а граждане с двойным гражданством подлежат призыву как граждане Украины.

Для чего еще Сийярто приехал в Москву?

Встреча в Кремле не ограничилась только вопросом военнопленных. Стороны также обсудили:

энергетическое сотрудничество;

поставки российского газа в Венгрию;

вопросы энергетической безопасности в Европе;

двусторонние политические отношения.

Венгрия остается одной из немногих стран ЕС, которая сохраняет активный политический диалог с Москвой после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Будапешт неоднократно выступал с призывами к прекращению огня и переговоров, а также критиковал часть санкционной политики Евросоюза.

Россия не впервые передает Венгрии пленных украинцев