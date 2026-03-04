Об этом Петер Сийярто написал в своем фейсбуке.

Для чего Сийярто приехал в Москву?

Петер Сийярто приехал, чтобы выяснить вопросы, которые беспокоят его страну. Речь идет о вопросах цен на нефть и газ.

Войны в мире создают серьезные проблемы для функционирования глобального энергетического рынка. А из-за войны с Ираном морские перевозки нефти и природного газа стали особенно нестабильными и непредсказуемыми, что особенно влияет на Евразийский регион.,

– написал Сийярто.

Поэтому, как заявил министр, они должны убедиться и получить гарантии о том, что объемы нефти и природного газа, которые должны быть предназначены для Венгрии, есть в наличии. Потому что это является незаменимым для их энергетической безопасности.

Второй темой для разговоров стало то, что Сийярто обвинил Украину в насильственной мобилизации венгров. По его словам, многие из них погибли или могли попасть в российский плен, и именно вопрос возвращения пленных он планирует обсуждать с российской стороной.

Сийярто заявил, что для Венгрии важен каждый гражданин. Поэтому они будут пытаться договориться о возвращении из плена венгров.

Какова политика Венгрии в отношении Украины?