Он заявил, что обвинения Будапешта из-за остановки нефтепровода являются неуместными. Об этом он сказал, выступая в Сейме 26 февраля.
Читайте также Счет на 16 миллиардов: Орбан блокирует кредит Украине, потому что сам хочет денег
Что сказал Сикорский о политике Орбана?
Орбан постоянно упрекает нефтепроводом "Дружба", который поврежден российскими обстрелами. Однако Сикорский отметил, что его состояние должны оценивать эксперты ЕС, а не правительство Венгрии.
Этот вопрос должен быть решен. Эксперты ЕС должны поехать туда и достоверно оценить: это политика или российский удар,
– возмутился министр.
Также он заявил, что видел фото поврежденного нефтепровода во время поездки в Киев.
В СМИ, контролируемых венгерским правительством, нагнетается антиукраинский психоз. Это отчаянные шаги популистского правительства, которое строит свою политику на атаках против жертвы агрессии,
– заявил Радослав Сикорский.
Он отметил, что все требования Орбана строятся на антиукраинской риторике. Министр добавил, что не узнает своего бывшего коллегу, ведь они вместе учились в колледже.
Что известно о политике Венгрии?
Недавно министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина задерживает возобновление поставок нефти по политическим мотивам. Он отметил, что Будапешт не будет предоставлять Украине деньги или оружие и призвал возобновить поставки через "Дружбу".
Также в Венгрии усилили охрану критической энергетической инфраструктуры и контроль на границе с Украиной из-за якобы угрозы диверсий со стороны Киева. Премьер Виктор Орбан заявил, что страну нельзя шантажировать, поэтому на приграничных территориях запретят полеты беспилотников, а возле ключевых электростанций и распределительных центров разместят военных и дополнительную технику. Полиция также увеличит количество патрулей, чтобы предотвратить любые возможные нападения.
Кроме этого сейчас продолжается предвыборная кампания в Венгрии. Программа Виктора Орбана направлена на запугивание венгров, убеждая, что поддержка Украины якобы угрожает экономике и безопасности страны. Через медиа и билборды с дезинформацией он пытается отвлечь внимание от реальных проблем и ослабить поддержку ЕС в отношении Киева.