На подобную критику ответил украинский президент Владимир Зеленский в комментарии журналистам в рамках ифтара, передает 24 Канал.
Как Зеленский прокомментировал обвинения?
В конце января 2026 года нефтепровод "Дружба" остановил свою работу после российской атаки. По словам президента, после первого удара все восстановили благодаря ремонтным бригадам. Впрочем, из-за повторного удара пострадали люди.
Когда наши люди восстанавливали, была еще одна боевая ситуация, и люди были ранены. Кто-то слышал от Орбана или от Фицо: "Мы будет благодарны Украине" или "Очень жаль семьи и близких людей, которые пострадали"? Ни одного слова, кроме того что мы снова им должны,
– ответил украинский лидер.
Владимир Зеленский отметил, что Словакия и Венгрия не обнародовали ни одного официального обращения к российской стороне с просьбой не бить по нефтепроводу, однако были публичные призывы к Киеву по этому поводу.
Обращаясь к украинской стороне, Виктор Орбан и Роберт Фицо требовали восстановления и ремонтных работ для продолжения поставок российской нефти, мол, от этого зависит энергетическая безопасность Венгрии и Словакии.
Справка. Нефтепровод "Дружба" – это один из крупнейших в мире трубопроводов, который транспортирует российскую нефть в Европу через Украину, в частности, в Словакию и Венгрию. Удар по этому нефтепроводу, который состоялся 27 января, стал первым на территории Украины – ранее атаки на эту систему были в России.
Как Венгрия и Словакия давят на Украину?
Недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфликт на Ближнем Востоке усилил важность нефтепровода "Дружба", и снова призвал Владимира Зеленского к восстановлению поставок нефти.
В то же время его словацкий коллега Роберт Фицо заявил о "чрезвычайном положении" в энергетике страны из-за остановки транзита нефти по "Дружбе", и обвинил Киев в отсутствии "заинтересованности" в восстановлении транзита нефти.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, высказываясь по этому поводу, заявлял о политических мотивах, и сказал, что в обмен на возобновление поставок нефти в Венгрию Украина хочет "оружие и деньги".
К слову, Еврокомиссия поддержала инициативу Венгрии относительно мониторинговой миссии на нефтепроводе "Дружба" для проверки его состояния. Стало известно, что этот вопрос уже обсуждают с украинской стороной.