Об этом гарант сообщил во время общения с журналистами, передает 24 Канал.
Как Зеленский прокомментировал разговор с Фицо?
Разговор Владимира Зеленского с Робертом Фицо состоялся 27 февраля. По словам украинского лидера, премьер Словакии согласился приехать в Украину для обсуждения вопроса нефтепровода "Дружба".
Президент отметил, что был удивлен реакцией Фицо в соцсетях о готовности провести встречу в другой стране. Зеленский отметил, что считает такой подход неправильным, поскольку премьер уже согласился приехать в Украину.
Я не очень понял потом реакцию, что мы готовы встретиться в других странах. Я думаю, что это неправильно. Во-первых, премьер-министр согласился (приехать – 24 Канал) в Украину, а во-вторых, здесь находится нефтепродукт, для чего нам ехать куда-то,
– добавил он.
Кроме того, Зеленский отметил, что подобные недоразумения происходят не впервые, и добавил, что "надо не в соцсетях общаться, а просто приехать и иметь результат от встречи".
Какое заявление в соцсетях сделал Фицо?
После договоренности о приезде в Украину Роберт Фицо в соцсети Х сообщил, что планирует провести встречу с Владимиром Зеленским на территории одного из государств-членов ЕС.
Также он отметил, что разговор с президентом Украины подтвердил разные взгляды сторон на состояние нефтепровода "Дружба". А сам Зеленский якобы не заинтересован в восстановлении транзита нефти через территорию Украины.
Словацкая разведка сообщила, что трубопровод якобы не поврежден и находится в исправном состоянии, тогда как украинцы отмечают – повреждения есть и они требуют длительного времени для восстановления.