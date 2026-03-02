Про таке гарант повідомив під час спілкування із журналістами, передає 24 Канал.
Як Зеленський прокоментував розмову з Фіцо?
Розмова Володимира Зеленського з Робертом Фіцо відбулась 27 лютого. За словами українського лідера, прем'єр Словаччини погодився приїхати в Україну для обговорення питання нафтопроводу "Дружба".
Президент зауважив, що був здивований реакцією Фіцо в соцмережах щодо готовності провести зустріч в іншій країні. Зеленський наголосив, що вважає такий підхід неправильним, оскільки прем'єр вже погодився приїхати до України.
Я не дуже зрозумів потім реакцію, що ми готові зустрітися в інших країнах. Я думаю, що це неправильно. По-перше, прем'єр-міністр погодився (приїхати, – 24 Канал) в Україну, а по-друге, тут знаходиться нафтопродукт, для чого нам їхати кудись,
– додав він.
Крім того, Зеленський наголосив, що подібні непорозуміння відбуваються не вперше, й додав, що треба не в соцмережах спілкуватись, а просто приїхати й мати результат від зустрічі.
Яку заяву у соцмережах зробив Фіцо?
Після домовленості про приїзд до України Роберт Фіцо у соцмережі Х повідомив, що планує провести зустріч із Володимиром Зеленським на території однієї з держав-членів ЄС.
Також він зауважив, що розмова з президентом України підтвердила різні погляди сторін на стан нафтопроводу "Дружба". А сам Зеленський нібито не зацікавлений у відновленні транзиту нафти через територію України.
Словацька розвідка повідомила, що трубопровід нібито не пошкоджений й перебуває у справному стані, тоді як українці наголошують – пошкодження є й вони потребують тривалого часу для відновлення.