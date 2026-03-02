Про таке гарант повідомив під час спілкування із журналістами, передає 24 Канал.

Як Зеленський прокоментував розмову з Фіцо?

Розмова Володимира Зеленського з Робертом Фіцо відбулась 27 лютого. За словами українського лідера, прем'єр Словаччини погодився приїхати в Україну для обговорення питання нафтопроводу "Дружба".

Президент зауважив, що був здивований реакцією Фіцо в соцмережах щодо готовності провести зустріч в іншій країні. Зеленський наголосив, що вважає такий підхід неправильним, оскільки прем'єр вже погодився приїхати до України.

Я не дуже зрозумів потім реакцію, що ми готові зустрітися в інших країнах. Я думаю, що це неправильно. По-перше, прем'єр-міністр погодився (приїхати, – 24 Канал) в Україну, а по-друге, тут знаходиться нафтопродукт, для чого нам їхати кудись,

– додав він.

Крім того, Зеленський наголосив, що подібні непорозуміння відбуваються не вперше, й додав, що треба не в соцмережах спілкуватись, а просто приїхати й мати результат від зустрічі.

Яку заяву у соцмережах зробив Фіцо?