Як "Дружба" з атакою на Іран пов'язана?
Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан у своєму дописі в соцмережі Х заявив, що після початку військової операції в Ірані трубопровід "Дружба" став особливо важливим для Будапешта.
Війна за участю Ірану подвоїла важливість нафтопроводу "Дружба". Я знову закликаю президента Зеленського негайно відновити постачання нафти до Угорщини!
– наголосив Орбан.
Угорщина продовжує наполягати, що Київ буцімто припинив транзит російської нафти до країни з якихось "політичних міркувань".
Важливо! Постачання нафти до Угорщини та Словаччини через "Дружбу" припинилося 27 січня після російської атаки на трубопровід. Тоді була пошкоджена перекачувальна станція у Бродах, через що транспортування нафти неможливе технічно.
Чого вимагає Словаччина?
Словаччина повторює за Будапештом вимоги до України. Прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо заявив про "надзвичайний стан" в енергетиці країни через зупинку транзиту нафти "Дружбою"
Він навіть провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Але опісля поскаржився, що Київ нібито не поспішає відновлювати прокачування сировини.
Розмова підтвердила, що ми маємо різні погляди на стан трубопроводу. З розмови із Зеленським у мене склалося чітке враження, що українська сторона не має зацікавленості у відновленні транзиту нафти своєю територією,
– пожалівся Фіцо.
Він також додав, що словацька розвідка буцімто дійшла висновку, що трубопровід не пошкоджений і ніщо не заважає транзиту нафти.
Зауважте! Водночас Фіцо погодився зустрітися із Зеленським, щоб обговорити ремонт нафтопроводу "Дружба" і транзит нафти через українську територію. Але зустріч хоче провести у третій країні ЄС.
Що відомо про імпорт нафти в Угорщину та Словаччину?
Угорщина та Словаччина залишаються єдиними країнами Євросоюзу, які продовжують імпортувати російську нафту. Постачання здійснюється через нафтопровід Дружба. Після зупинки транзиту Будапешт різко відреагував на ситуацію.
Зокрема, угорський посол при ЄС наклав вето на 20-й пакет санкцій проти Росії. Крім того, Будапешт заблокував рішення про надання Україні кредиту обсягом 90 мільярдів євро.
На цьому тлі Угорщина та Словаччина домовилися створити спільну комісію для з’ясування обставин навколо роботи нафтопроводу. Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини після телефонної розмови зі своїм словацьким колегою Роберт Фіцо.
Водночас існує альтернативний маршрут постачання. Хорватія заявила, що може забезпечити імпорт нафти до Угорщини та Словаччини через трубопровід "Адрія", аби замінити російську нафту.