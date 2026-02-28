Як "Дружба" з атакою на Іран пов'язана?

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан у своєму дописі в соцмережі Х заявив, що після початку військової операції в Ірані трубопровід "Дружба" став особливо важливим для Будапешта.

Війна за участю Ірану подвоїла важливість нафтопроводу "Дружба". Я знову закликаю президента Зеленського негайно відновити постачання нафти до Угорщини!

– наголосив Орбан.

Угорщина продовжує наполягати, що Київ буцімто припинив транзит російської нафти до країни з якихось "політичних міркувань".

Важливо! Постачання нафти до Угорщини та Словаччини через "Дружбу" припинилося 27 січня після російської атаки на трубопровід. Тоді була пошкоджена перекачувальна станція у Бродах, через що транспортування нафти неможливе технічно.

Чого вимагає Словаччина?

Словаччина повторює за Будапештом вимоги до України. Прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо заявив про "надзвичайний стан" в енергетиці країни через зупинку транзиту нафти "Дружбою"

Він навіть провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Але опісля поскаржився, що Київ нібито не поспішає відновлювати прокачування сировини.

Розмова підтвердила, що ми маємо різні погляди на стан трубопроводу. З розмови із Зеленським у мене склалося чітке враження, що українська сторона не має зацікавленості у відновленні транзиту нафти своєю територією,

– пожалівся Фіцо.

Він також додав, що словацька розвідка буцімто дійшла висновку, що трубопровід не пошкоджений і ніщо не заважає транзиту нафти.

Зауважте! Водночас Фіцо погодився зустрітися із Зеленським, щоб обговорити ремонт нафтопроводу "Дружба" і транзит нафти через українську територію. Але зустріч хоче провести у третій країні ЄС.

Що відомо про імпорт нафти в Угорщину та Словаччину?