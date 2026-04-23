Про це повідомляє Reuters. Журналісти посилаються на міністерство економіки Словаччини.

Що відомо про поновлення постачання нафти у Словаччину через "Дружбу"?

Журналісти вказали, що нафтопровід "Дружба" став одним із найбільш політично напружених об'єктів інфраструктури в Європі після зупинки поставок російської нафти до Угорщини та Словаччини в січні.

Тобто перерва в постачанні тривала понад три місяці. Втім, прийом нафти до Словаччини трубопроводом "Дружба" вже відновлено.

Угорщина та Словаччина продовжують залежати від російської нафти та газу і намагаються підтримувати постачання, незважаючи на зусилля ЄС припинити імпорт російських енергоносіїв після вторгнення Росії в Україну у 2022 році,
– додали в Reuters.

Зверніть увагу! На тлі ситуації довкола "Дружби" The Economist написали, що між Україною та Європою стався розкол. Шведсько-американський економіст і дипломат, провідний міжнародний експерт з національних економік України, Росії та країн колишнього СРСР Андерс Аслунд у коментарі 24 Каналу сказав, що ця оцінка перебільшена.

В чому суть конфлікту довкола "Дружби"?

  • Україна припинила постачання російської нафти в Європу. Справа в тому, що атакою було пошкоджено нафтопровід "Дружба". Угорщина та Словаччина не повірили і робили різні гучні заяви. Слід сказати, що це відбувалося на тлі парламентських виборів в Угорщині.

  • 21 квітня Володимир Зеленський заявив: ремонт нафтопроводу "Дружба" завершено. Але ніхто не може гарантувати, що Росія не повторить атаки на трубопровідну інфраструктуру.

  • Наступного дня президент написав: "Україна виконує свої зобов'язання у відносинах з Євросоюзом, навіть у таких неоднозначних питаннях, як робота нафтопроводу "Дружба".

  • Таким чином, наша держава розраховує на схвалення Україні кредиту у розмірі 90 мільярдів євро. Раніше це блокували Угорщина та Словаччина, пояснюючи, що гроші будуть, тільки коли буде нафта.

  • За даними Politico, остаточне схвалення кредиту відбудеться 23 квітня на Кіпрі під час неформального саміту лідерів ЄС. Туди особисто вирушив Зеленський.

  • Словацькі ЗМІ пишуть, що перші поставки до Slovnaft надійдуть лише через кілька днів. У Slovnaft майже на 100 відсотків перейшли на неросійську нафту, яку імпортують трубопроводом Adria з хорватського порту Омішаль. Але може бути, що повернуться до російської нафти.

  • Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо не тішиться відкриттю "Дружби". За його словами, довіра між Словаччиною та Україною підірвана.