Після кількамісячної зупинки через російські удари Україна повідомила про завершення ремонту нафтопроводу "Дружба". Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Ця подія повертає на порядок денний питання фінансової вигоди як для Росії, так і для України. Як відомо, Україна може щороку отримувати за транзит сотні мільйонів доларів, але зараз від відновлення транзиту залежить ще й розблокування кредиту від ЄС на 90 мільярдів євро, який не погоджували Угорщина та Словаччина.

Попри те, що Україна отримує гроші за транзит, основна вигода з цього маршруту йде Росії, яка заробляє на експорті нафти через нафтопровід значно більшу суму.

24 Канал дізнався, скільки отримує Україна через транзит російської нафти, а скільки Росія, а також якій зі сторін постачання нафти є вигіднішим.

Чи заробляла Україна на транзитуванні нафти через "Дружбу"?

У пресслужбі MOL також заявили, що АТ "Укртранснафта", яке відповідальне за експлуатацію української ділянки нафтопроводу "Дружба", вже завершила ремонтні роботи та готова відновити транзит сирої нафти до Угорщини та Словаччини.

За джерелами видання, передає Reuters, відновлення транзиту нафти з Росії через нафтопровід "Дружба" мав відбутися 22 квітня в другій половині дня.

Водночас міністр економіки Словаччини у Facebook повідомила, що відновлення поставок нафти до Словаччини очікується 23 квітня. Але 22 квітня на українській ділянці нафтопроводу вже почали підвищувати тиск та закачувати нафту.

Аналітик Андрій Шевчишин у коментарі для 24 Каналу заявив, що в середньому Україна могла заробляти від транспортування російської нафти відповідно до Укртранснафти від 150 до понад 200 мільярдів доларів на рік. Втім в загальній картині, це не так багато насправді.

Андрій Шевчишин, фінансовий аналітик Для України це були не дуже великі кошти. Водночас постало питання: як отримувати гроші від росіян? В мене немає точної інформації щодо показників, але відомо, що перерахування коштів від транзиту російської нафти Україні надходили нерегулярно. Відтак саме тому доволі складно зрозуміти, чи справді отримувала Україна повну суму за транспортування нафти через нафтопровід "Дружба".

Натомість енергетичний експерт Юрій Корольчук розповів для 24 Каналу, що в транзиті немає нічого поганого, якщо Україна заробляє на цьому. Втім теперішня ситуація з ним є доволі хиткою. І за останні роки постачання постійно знижується. Останні дані свідчили, що загалом за рік було транзитовано менш як 10 мільйонів тонн нафти.

Нагадуємо, що після атак Росії на інфраструктуру нафтопроводу, постраждав найбільше резервуар, який виконував функцію зовнішнього накопичувального ресурсу.

Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних стратегій Раніше Україні вдавалося заробляти на цьому приблизно до 250 мільйонів доларів на рік, якщо загалом обсяг транзиту за рік становив десь 12 мільйонів тонн нафти. Наразі ці обсяги менші, отже, в рік виходить десь менш як 250 мільйонів доларів – орієнтовно 220 мільйонів доларів.

За словами Корольчука, ситуація з авіаційним пальним на тлі подій навколо Ормузької протоки, зокрема можливого дефіциту цього ресурсу, тісно пов'язана і з роботою нафтопроводу "Дружба". Річ у тім, що це пальне є критично важливим для комерційної авіації, але країни Європи мають запаси щонайменше на 4 – 5 місяців для таких служб, як поліція та медицина.

Відповідно, після відновлення транзиту через Україну країнам ЄС стане легше з авіаційним пальним, адже з російської нафти можна буде виробляти цей ресурс.

Загалом за даними ExPro Crude Oil & Condensate Weekly, відомо, що протягом 2024 року Україна транспортувала південною гілкою нафтопроводу "Дружба" близько 11,36 мільйона тонн російської нафти.

У порівнянні з минулим роком обсягом транзиту російської нафти скоротився на 16%, що є найнижчим показником за всю історію незалежності України. Цікаво, що у 2025 році показник склав вже 9,7 мільйона тонн російської нафти.

Оцінка того, скільки Україна могла отримати за це транспортування у 2024 році, становить майже 10 мільярдів гривень, або ж 250 мільйонів доларів. У 2023 році ця сума була на рівні майже 9,4 мільярда гривень.

Наскільки Росії вигідне постачання нафти через Україну?

Як пояснює Шевчишин, у нафтопроводу "Дружба" є дві гілки постачання – південна та північна. Переважно зараз мова йде саме про південну гілку нафтопроводу. Основними споживачами російської нафти є Угорщина, Словаччина та Чехія.

У 2024 році найбільше російської нафти було транспортовано до Угорщини – понад 4,7 мільйона тонн, а до Словаччини було поставлено майже 4 мільйони тонн. До Чехії найменше – 2,7 мільйона тонн, свідчать дані ExPro.

Натомість у 2025 році постачання до Чехії суттєво скоротився – показник склав лише 0,5 мільйона тонна, що у 5 разів менше, аніж у 2024 році. Втім до Словаччини минулого року було поставлено майже 4,9 мільйона тонн, що навпаки більше, аніж у 2024 році, і до Угорщини – 4,3 мільйона тонна.

На сьогодні Чехія фактично відмовилася від російської нафти ще у березні – квітні 2025 року. Країна знайшла альтернативу та інвестувала у збільшення потужностей трубопроводу TAL, який тягнеться від Італії через Німеччину.



Магістральні нафтопроводи Східної Європи / Фото Вікіпедія

Загалом Росія могла направляти до цих країн по південній гілці "Дружби" десятки тисяч тонн нафти щодня. Тобто якщо загалом за 2025 рік постачання становило 9,7 мільйона тонн, то добовий обсяг міг складати 26,5 тисячі тонн нафти. Натомість у 2024 році цей показник був більшим – понад 31 тисяча тонн.

Якщо рахувати втрати для Росії у період, коли транзит нафти через Україну був тимчасово зупинений внаслідок пошкоджень через російські обстріли з кінця січня по квітень 2026 року, то в місяць виходить десь 800 тисяч тонн нафти (за показниками річного постачання нафти через нафтопровід у 2025 році).

Таким чином, якщо врахувати, що середня ціна за сиру нафту Urals була на рівні 70 доларів за барель, 1 тонна – це приблизно 7,33 бареля, а 800 тисяч тонн нафти – це близько 5,9 мільйона барелів, то за місяць виходить десь від 400 мільйонів доларів.

Втім до уваги бралася середня ціна російської нафти з дисконтом. Але впродовж січня – квітня 2026 року вартість російської нафти сильно коливалася через ситуацію з перекриттям Ормузької протоки, тому загальна місячна вартість може бути іншою.

Юрій Корольчук розрахував поточну загальну суму, яку може Росія отримувати за продаж нафти через "Дружбу" за ціною в 95 доларів за барель. Він зауважує, що якщо через Україну йде приблизно 10 мільйонів тонн нафти на рік, а 1 тонна – це приблизно 8 барелів, то наприкінці виходить десь близько 80 мільйонів барелів на рік.

Якщо помножити, скажімо, цей обсяг на 95 доларів за барель, то це приблизно 7,5 мільярда доларів в рік. Але хибно вважати, що Росія отримує всю суму. Вони платять податки, частина коштів резервується, частина йде на обслуговування кредитів. Тобто в бюджет реально потрапляє значно менше – десь до 3 мільярдів доларів,

– підсумував пан Юрій.

За даними TradingEconomics, станом на 21 квітня, ціна російської нафти марки Urals становила майже 99 доларів за барель, але це без врахування дисконту. До початку конфлікту між США та Ізраїлем з Іраном вартість була орієнтовно 60 доларів за барель.

Важливо! Загальна сума, яку може отримувати Москва за продаж нафти через нафтопровід "Дружба", сягає від 5 мільярда доларів до 7 мільярдів доларів на рік, адже є різні оцінки.

Що може отримати Україна за відновлення транзиту російської нафти?

Андрій Шевчишин пояснює, що відновлення транзиту російської нафти через "Дружбу" відбувся швидше для розблокування кредиту від ЄС на суму 90 мільярдів євро, аніж для того, щоб отримувати фінансування від цього транзитування.

Це частина домовленостей із Єврокомісією. І Європа виступила гарантом того, що поставки трубопроводом будуть відновлені, оскільки і Словаччина, і Угорщина блокували пакет фінансування. Вони заявляли, що блокування відбуватиметься доти поки транзит не відновиться. Відповідно, була досягнута домовленість,

– розповідає Шевчишин.

Цікаво, що навіть переможець виборів в Угорщині Петер Мадяр заявляв про те, що відновлення є умовою постачання цього пакету, хоча країна не буде навіть залучена до обслуговування кредиту.

Нагадуємо! У виданні Dennik N повідомляють, що міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі заявив, що Угорщина та Словаччина підтвердили, що підтримають надання Києву позики у 90 мільярдів євро, якщо постачання російської нафти буде відновлено.

Річ у тім, що Європа залучає ці кошти на відкритому ринку, але відсотки з нього виплачуватиме з власних ресурсів. Відтак деякі країни відмовилися покривати ці відсотки зі своїх бюджетів, зокрема Угорщина та Словаччина, зауважує аналітик.

Коли потім нафти трубопроводом остаточно відновиться, то питання буде знято, і Україна зможе отримати перші транші. Є очікування, що це може відбутися як вже, так і десь наприкінці травня – на початку червня.