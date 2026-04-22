Прем'єр наголосив, що довіра між його країною та Україною "дуже підірвана" через нафтопровід "Дружба". Про це Фіцо повідомив у фейсбуці.

Що Фіцо сказав про відкриття "Дружби" та Україну?

Фіцо на початку нагадав, що Уряд Словаччини не підтримав позику для України і не бере в ній участі, як і Угорщина та Чехія. Він зазначив, що відповідне рішення було ухвалене в межах ЄС законним шляхом.

Прем'єр зауважив, що відносини між Україною та Словаччиною суттєво погіршилися через нафтопровід.

Що станеться, чи це так буде, чи не буде. Дуже порушена та підірвана довіра між Словаччиною та Україною, щодо здатності виконувати обіцянки, які хтось дає,

– заявив Фіцо.

Він вважає, що після розблокування 90-мільярдної позики, припинення постачання нафти нібито знову може початися. Фіцо звинувачує у цьому саме Україну й наголошує, що це – питання не ідеології, а "економічної доцільності та енергетичної безпеки".

Фіцо повідомив, що постачання нафти через нафтопровід "Дружба" є дуже важливим процесом для регіону, у якому розташована країна.

Останні новини про Роберта Фіцо та його заяви